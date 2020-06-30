Вылетевшего на красный свет водителя «легковушки» оформили в Актау

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По информации ведомства, на 24-летнего водителя Nissan был составлен административный протокол по части 1 статьи 599 КоАП РК (Проезд на запрещающий сигнал светофора).
Нарушителю может грозить штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, то есть 27 780 тенге.
Напомним, видеоролик был размещён в рубрике «Народные новости» в воскресенье, 28 июня.
Нарушителю может грозить штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, то есть 27 780 тенге.
Напомним, видеоролик был размещён в рубрике «Народные новости» в воскресенье, 28 июня.