«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Июня
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.83 KZT
  • €1 = 455.12 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:57

Просмотров: 783

Вылетевшего на красный свет водителя «легковушки» оформили в Актау

Проехавшего на запрещающий сигнал светофора водителя Nissan привлекли к ответственности, как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
По информации ведомства, на 24-летнего водителя Nissan был составлен административный протокол по части 1 статьи 599 КоАП РК (Проезд на запрещающий сигнал светофора).

Нарушителю может грозить штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, то есть 27 780 тенге.

Напомним, видеоролик был размещён в рубрике «Народные новости» в воскресенье, 28 июня.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 n92 (Посетители) Сегодня, 11:56
опять 25...почему я вижу 3 нарушения, а те кто составлял протокол 1?! слепые или глупые?
да и проезд на красный свет надо ужесточить...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 Beluy (Посетители) Сегодня, 11:56
А до проезда на красный он на встречу не выехал?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Guz
  • Юрий Спассков
 tolk (Посетители) Сегодня, 11:54
Рома,
Уже сто раз повышали штрафы и что? Что то изменилось к лучшему?
Нужна борьба с взяточничеством,пока будет возможность отмазаться ,так и будут нарушать.

Как показывает практика,повышение штрафов идёт в ногу с повышением взятки.
 
-1
  • tolk
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Андpей
  • Daulet201999
 Рома (Посетители) Сегодня, 11:37
Выезд на красный свет всегда грозит опасностью для жизни и здоровья людей. Поэтому размер штрафа очень мал. Нужно увеличит размер штрафа до 100 МРП за выезд на красный свет или лишит права на 1 год.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 Guz (Посетители) Сегодня, 11:35
Вчера такой же тип на перекрёстке ардагер вечный огонь решил развернуться и уехать снова наверх,но замешкался гад и оставил нас на красный свет троих,полицию инкосаторов и меня был затор кстати. Сколько же тупых у нас на дорогах и живут себе припеваючи ничего себе.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 kot_85 (Посетители) Сегодня, 11:30
"Нарушителю может грозить штраф", а может пронести??? Проезд перекрестка на красный свет и слово МОЖЕТ как то не совместимы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 замакима (Посетители) Сегодня, 11:22
Да что тут комментировать)) он по своей дороге ехал а тут красный)))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика