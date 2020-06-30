Бесхозный Актау: Акимат города не контролирует качество ремонта дорог в микрорайонах?

Видео ремонта дорожного и тротуарного покрытия в 11 микрорайоне у 7 дома предоставила жительница города.- Я проживаю в 11 микрорайоне в 7 доме. Вчера, 29 июня, в 22:00 часов во дворе нашего дома производили ямочный ремонт. Я 46 лет живу в городе, но такого ещё не видела. Это просто ужас! Как можно так работать? Где контроль? Или у нас никто ни за что не отвечает? - возмутилась женщина.Редакция отмечает, что подобные асфальтовые испражнения наблюдаются и в других микрорайонах города. В частности, в 14 микрорайоне.Какая организация выполняет ямочный ремонт в микрорайонах Актау?Какая сумма будет выплачена за эти работы?Кто принимает и оценивает качество ремонта?Как Вы лично оцениваете произведённый ремонт асфальтового покрытия по адресу 11 микрорайон 7 дом?Редакция и жительница этого дома ждут ответа.