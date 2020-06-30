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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:51

Просмотров: 2840

Бесхозный Актау: Акимат города не контролирует качество ремонта дорог в микрорайонах?

Жительница Актау предоставила видео ремонта асфальтового покрытия в 11 микрорайоне.

Ремонт дорожного покрытия в Актау
Видео ремонта дорожного и тротуарного покрытия в 11 микрорайоне у 7 дома предоставила жительница города.

- Я проживаю в 11 микрорайоне в 7 доме. Вчера, 29 июня, в 22:00 часов во дворе нашего дома производили ямочный ремонт. Я 46 лет живу в городе, но такого ещё не видела. Это просто ужас! Как можно так работать? Где контроль? Или у нас никто ни за что не отвечает? - возмутилась женщина.




Редакция отмечает, что подобные асфальтовые испражнения наблюдаются и в других микрорайонах города. В частности, в 14 микрорайоне.

Четыре вопроса к акиму города:

Какая организация выполняет ямочный ремонт в микрорайонах Актау?

Какая сумма будет выплачена за эти работы?

Кто принимает и оценивает качество ремонта?

Как Вы лично оцениваете произведённый ремонт асфальтового покрытия по адресу 11 микрорайон 7 дом?

Редакция и жительница этого дома ждут ответа.



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Комментарии ( 20 )

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  • Ingul
  • Лия
 valesa (Посетители) Сегодня, 13:03
Что этот devil акимат может контролировать? Они что, всякими способами лезут туда,чтобы поработать на благо Родины? Или там есть специалисты-профессионалы,которые прямо честно учились и обладают знаниями? Я вас умоляю! По нашему городу видно этих "управляющих" и чем они занимаются. Из года в год одно и то же: 1)полив(угробили всё!Кто занимается этим в акимате, когда будете плакать, не спрашивайте у Всевышнего за что? Вы это знаете!) 2)дороги и 3)застройка побережья!
 
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  • watlow
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 12:56
Когда сажать начнёте, прокуратурааа? Или вам достаточно отчётов акимат об освоении средств? Совсем страх потеряли
акиматовские и тендерщики. Неужто нет управы на них?

Дорогу от 26 мкр до миграционной полиции раздербанили, 2 месяца пыль столбом, если нет асфальта и техники, зачем старое покрытие снимали? Экологи где наши, или такая пылюка укладывается в ваши ПДН?

Где там новый Аким? Не мониторит СМИ? Или обмывание кресла занят? Долго так не протянет
 
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  • bake
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 Masta-Mike (Посетители) Сегодня, 12:42
Боже, неужели у нас уже настолько всё запущено!?
Где тот человек, который сдал эту работу?
Где человек, который принял выполненную работу настолько ужасного качества?
По какой-такой причине этих людей нельзя найти и наказать?
Аким, ты почему так относишься к своему городу?

More ability ~ more responsibility.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 12:41
11 микрорайон, дорога между 20 и 21 домом, одну яму подготовили, вырезали, отсыпали, ждет асфальт. Рядом в 1 метре глубокая яма осталась без ремонта! Как это понимать, что за прикол? В музей что ли???
 
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  • синдбад
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 Знакомый (Посетители) Сегодня, 12:16
Сейчас делают асфальтовые дорожки вокруг 3 микрорайона. Старые ломают,делают новые, темпы бешаные!! Качества - никакого , все быстрее тяп ляп и готово!!Асфальт стелиться тончайшим слоем не на укатанную гальку,идешь по такому асфальту и чувствуешь как он прогибается под ногой!! Это как? Я не специалист, но понимаю точно . что так не должно быть!!! Где контроль за этими горе укладчиками ?Думаю что такой ремонт и года не простоит...так зачем же народные деньги в песок закапывать?
 
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 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 12:09
Это просто издевательство над народом, тут итак у народа терпение на пределе из за отсутствия медикаментов, они еще теперь так в наглую нам в лицо плюют. Надо создать петицию за отставку Акима Мангистау, всех его помощников это 100% провал.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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 slavik (Посетители) Сегодня, 12:07
Всё на поверхности.Провели тендер..здесь откатили там попилили..вот ВАМ ГОРОЖАНЕ и результат..процентов 25-30 от выделенных средств закатали от сюда и качество. Удивляет отсутствие реакции антикоррупционных органов и прокуратуры..хотя не удивляет из окон их особняков этого бардака не видно.
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 11:59
раньше думали - народ будет жаловаться, надо сделать так, чтобы меньше жалоб было...а сейчас уже плевать хотят на народ, и что он подумает...
и те органы, которые должны контролировать/наказывать молчат, потому что в доле...гады
 
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 dinamo85 (Посетители) Сегодня, 11:59
Акимат все знает.нужны законы как в иране
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:55
подобные асфальтовые испражнения наблюдаются и в других микрорайонах города. В частности, в 14 микрорайоне.

Подтверждаю на счёт 14 мкр.! Именно ИСПРАЖНЕНИЯ! (как точно подмечено! bravo Укладкой это не назовёшь) Нет никакого плавного перехода от старого к новому асфальту.Заставить рукожопых всё исправить за свой счёт!
 
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