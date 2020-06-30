В Мангистауской области выявлены ещё шесть заболевших коронавирусом и 36 бессимптомных носителей Covid-19

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Прирост заболевших в Мангистауской области составил 1,3 процента. За сутки в регионе зарегистрированы шесть заболевших и 36 бессимптомных носителей инфекции.



Всего в стране за 29 июня выявлено 1003 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции. Эти люди не входят в общую статистику.



В Мангистауской области на сегодняшний день зарегистрировано 579 бессимптомных носителей Covid-19 и 484 больных с симптомами.



Информация о заражённых будет предоставлена позже.



Всего в Казахстане выявлено 21 819 заболевших.