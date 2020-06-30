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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 3080

В Мангистауской области выявлены ещё шесть заболевших коронавирусом и 36 бессимптомных носителей Covid-19

За прошедшие сутки в стране выявлено 492 новых случая Covid-19. В Мангистауской области — шесть инфицированных и 36 бессимптомных носителей Covid-19. Об этом сообщает сайт coronavirus2020.

Иллюстративное фото
Прирост заболевших в Мангистауской области составил 1,3 процента. За сутки в регионе зарегистрированы шесть заболевших и 36 бессимптомных носителей инфекции.

Всего в стране за 29 июня выявлено 1003 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции. Эти люди не входят в общую статистику.

В Мангистауской области на сегодняшний день зарегистрировано 579 бессимптомных носителей Covid-19 и 484 больных с симптомами.

Информация о заражённых будет предоставлена позже.

Всего в Казахстане выявлено 21 819 заболевших.



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Комментарии ( 1 )

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 пипл (Посетители) Сегодня, 17:24
На самом деле заболевших коронавирусом гораздо больше. Чиновники должны признать что ПЦР тесты в области кривые либо выполняются не качественно. Люди с ярковыраженными симптомами COVID19, получают отрицательные результаты, и при этом их не берут под наблюдение. Некоторые люди получив данные тесты думают что у них обычный ОРВИ, но это не так.
Некачественное выявление инфекции, спровоцировало столь высокий всплеск количества больных.
Сейчас ситуация усугубляется отсутствием лекарственных препаратов, что в свою очередь приведет появлению большого числа больных с осложнениями.
Люди, берегите себя, оставайтесь дома, ограничьте выходы на улицу без надобности, просите тоже самое делать своих близких и друзей. Если же все таки выходите на улицу, соблюдайте дистанцию, и меры предосторожности, в первую очередь носите маски!
Хватит уже надеятся на казакпайскую авось. Люди реально страдают, загибаются и гибнут.
 
 

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