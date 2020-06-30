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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 2617

Запрещено или в министерстве нам расскажут! Жители Актау не смогут получать оперативно информацию о заболевших COVID-19 в регионе

Центр общественных коммуникаций региона и департамент здравоохранения Мангистау теперь не будут предоставлять оперативные сводки по заболевшим коронавирусной инфекцией в области.

Иллюстративное фото
Сегодня, 30 июня, журналистам Lada.kz стало известно, что Центр общественных коммуникаций региона и департамент здравоохранения Мангистау теперь не будут предоставлять оперативные сводки по заболевшим COVID-19 и пневмонией.

- Теперь всю информацию и статистику именно по КВИ и пневмонии минздрав даст. Должен быть один источник информации, - сообщили в ЦОК региона.

От редакции: Уважаемые жители Актау, мы не сможем вам оперативно из первых рук предоставлять информацию о заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса и пневмонии. Так как всю текущую статистику можно будет получить не на местном уровне, а только в Министерстве здравоохранения Казахстана. На это будет тратиться определённое время. Приносим свои извинения за ожидаемую задержку в предоставлении вам жизненно важной информации.

Выражаем благодарность Центру общественных коммуникаций региона и департаменту здравоохранения Мангистау за оперативность и компетентность в совместной с редакцией проделанной работе.



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Комментарии ( 8 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 19:10
А как же выговор и замечание Президента РК всем акимам за слабую работу в борьбе с COVID-19 и низкую информативность населения на местном уровне о текущем состоянии с COVID-19?
Получается, что местные органы решили "открестится" от текущей провальной ситуации с COVID-19 и пневмонии и отдать минздраву самим выдумывать циферки и преподносить их в корректированном (в сторону занижении) виде.
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 19:10
А на прямую в больницах, учреждения на что ссылаются при запросах информации ?
Граждане товарищи, мы сейчас с вами можем наблюдать классическую цензуру авторитарного режима...
 
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 Барабашка (Посетители) Сегодня, 18:50
Смерть от пневмонии лютует в Жанаозене, врачи пневмонию лечить разучились или всетаки это Covid19!
 
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  • Multiverse
 Pear (Посетители) Сегодня, 18:47
Лучшая борьба - контроль информации. На бумаге проще.
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 18:25
А какая разница , все Информация была неправдивая, посмотришь статистику, так по Мангистаус все супер, больные всего 3-5 человек, никто не умер, хотя уже стольких знакомых уже нет, ужас , лживое насквозь государство
 
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 взрослый (Посетители) Сегодня, 18:19
Так как всю текущую статистику можно будет получить не на местном уровне, а только в Министерстве здравоохранения Казахстана.

Вам эту информацию на местном уровне изначально преподносили , как не совсем достоверную.и это мягко сказано. Что то я не видел (+93) по факту вспышки на Бузачах. Размазать по скринингам, по бессимптомным и прикрыть свою жопу. Вот что значит информация на местном уровне.

Люди, будьте адекватны!
 
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mer (Посетители) Сегодня, 18:14
На конец,теперь повернитесь одним местом к людям, убедительная просьба населения , отстраните нас от прослушивания ежедневных умодробильных увещеваний с ваших громкоговорителей. Это просто 55 левел по умервщлению сознания подопытных человеков.
 
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 Dikaj (Посетители) Сегодня, 17:58
Заговор какой то .. почему не пишите в чем причина отказа от предоставления важной для населения информации ? Кто принимает такие решения? Это что секретная информация ?
 
 

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