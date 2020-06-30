Запрещено или в министерстве нам расскажут! Жители Актау не смогут получать оперативно информацию о заболевших COVID-19 в регионе

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Сегодня, 30 июня, журналистам Lada.kz стало известно, что Центр общественных коммуникаций региона и департамент здравоохранения Мангистау теперь не будут предоставлять оперативные сводки по заболевшим COVID-19 и пневмонией.



- Теперь всю информацию и статистику именно по КВИ и пневмонии минздрав даст. Должен быть один источник информации, - сообщили в ЦОК региона.



От редакции: Уважаемые жители Актау, мы не сможем вам оперативно из первых рук предоставлять информацию о заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса и пневмонии. Так как всю текущую статистику можно будет получить не на местном уровне, а только в Министерстве здравоохранения Казахстана. На это будет тратиться определённое время. Приносим свои извинения за ожидаемую задержку в предоставлении вам жизненно важной информации.



Выражаем благодарность Центру общественных коммуникаций региона и департаменту здравоохранения Мангистау за оперативность и компетентность в совместной с редакцией проделанной работе.