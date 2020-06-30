В ожидании «Скорой» в Актау! Министр здравоохранения сообщил о создании мобильных бригад

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Ежедневно в редакцию поступают жалобы на работу Скорой помощи. Жители жалуются, что время ожидания карет Скорой помощи порой затягивается на несколько часов.
- Все думают только об опасности коронавируса, а про другие болезни забывают. Человек остаётся без помощи, без лекарств. Врачи тоже болеют, - сетует жительница Актау.
В социальных сетях горожане рассказывают, что из-за отсутствия мест в больницах им приходится лечиться дома.
Некоторые самостоятельно ищут места в больницах, другие ищут, где купить кислородные подушки, так как в провизорном центре их не хватает.
Сегодня, 30 июня, министр здравоохранения страны Алексей Цой заявил, что бригады Скорой помощи будут делать тесты на COVID-19. В стране планируют создать мобильные бригады, которые будут обеспечивать выезд медработников к пациентам на дом, консультировать пациентов и назначать лечение.
- Для обеспечения охвата населения тестированием бригадами Скорой помощи будут организованы забор тестов на вызовах. В каждом регионе планируется определить требования по охвату населения тестированием на COVID-19 в зависимости от эпидемиологической ситуации, - сообщил министр.
Каким образом будет организована работа бригад Скорой помощи в Мангистау, редакция, к сожалению, пока не располагает информацией. Следите за нашими публикациями.
- Все думают только об опасности коронавируса, а про другие болезни забывают. Человек остаётся без помощи, без лекарств. Врачи тоже болеют, - сетует жительница Актау.
В социальных сетях горожане рассказывают, что из-за отсутствия мест в больницах им приходится лечиться дома.
Некоторые самостоятельно ищут места в больницах, другие ищут, где купить кислородные подушки, так как в провизорном центре их не хватает.
Сегодня, 30 июня, министр здравоохранения страны Алексей Цой заявил, что бригады Скорой помощи будут делать тесты на COVID-19. В стране планируют создать мобильные бригады, которые будут обеспечивать выезд медработников к пациентам на дом, консультировать пациентов и назначать лечение.
- Для обеспечения охвата населения тестированием бригадами Скорой помощи будут организованы забор тестов на вызовах. В каждом регионе планируется определить требования по охвату населения тестированием на COVID-19 в зависимости от эпидемиологической ситуации, - сообщил министр.
Каким образом будет организована работа бригад Скорой помощи в Мангистау, редакция, к сожалению, пока не располагает информацией. Следите за нашими публикациями.