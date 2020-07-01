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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 7480

Информацию о распылении в Мангистау вертолётами вредного вещества назвали фейком

Информация о распылении вредного вещества при помощи вертолетов распространялась посредством социальных сетей среди жителей Мангистау. В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан опровергли эту информацию.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
В социальных сетях распространялась информация о том, что в Мангистауской области распыляли вредное для детей вещество. Похожие сообщения о том, что вертолеты распыляют опасное средство, распространяли и жители других регионов.

Министерство здравоохранения страны официально опровергло данную информацию.

- Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Всю достоверную информацию вы можете получить на официальном сайте и на страницах социальных сетей Министерства здравоохранения РК, - пояснили в ведомстве.

Там также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Распространение заведомо ложной информации»).




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Комментарии ( 10 )

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Alexey3220 (Посетители) Сегодня, 16:03
С такими новостями конспирологов среди нас будет только прибавляться. Для тех, кто не в теме, предлагаю почитать/посмотреть в Интернете про химтрейлы/химиотрассы.
 
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Dushman (Посетители) Сегодня, 14:50
татарка,
можно подумать они скажут правду...
а то что люди снимают это статья 274, а как же свобода слова.
 
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chilian (Посетители) Сегодня, 14:48
На втором фото же видно, что что-то распыляют. Народ за идиотов держат? Или это давняя видеозапись?
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 13:51
Без дыма огня не бывает....
 
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 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 13:35
Там также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Распространение заведомо ложной информации»).

Слышь ТЕ, министры! Так это, в последнее время и по всем фронтам, скорей к вам относится, чем к простым жителям РК!!!
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 13:15
Народ потерял доверие к власти. Везде ложь. Во всех сферах нашей жизни.

Цитата: Username
Да нет ни какой простой пневмонии. Это тот же ковид.

почему то мне тоже так кажется, просто закупили самые дешевые тесты которые не определяют ковид...вот и у народа пневмония, а анализы на ковид - отрицательный.
 
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Username (Посетители) Сегодня, 13:09
Цитата: Рома
А как объяснить небывалую вспышку пневмонии в нашем регионе?


1. Открыли рейсы из сильно завирусованных городов как Алматы, Нурсултан итд

2. Люди забили на маски и прочие меры. Некоторым товарищам прийти на работу с соплям, кашлем и ******** вообще как нефиг делать

Такая фигня не только у нас, а по всему РК. И у меня сильные сомнения насчет официальной статистики по ковид.

Цитата: Рома
И самое главное для нас - это источник пневмонии и откуда оно появилось.


Да нет ни какой простой пневмонии. Это тот же ковид. Просто скорее всего сверху сели попой в лужу и начали придумывать бессимптомных и больных простой пневмонией, что бы сгладить статистику.

Про обычную пневмонию
Как правило это совпадает с сезонным повышением уровня ОРВИ. Эпидемиологические исследования показывают, что заболеваемость внебольничной пневмонией повышается в октябре–декабре, достигает максимума в январе–апреле и снижается в мае– июне.

Когда такое было что бы в середине лета была эпидемия гриппа, пневмонии итд?
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 13:01
А, что тогда они распыляли?
Недалеко от 1-го микрорайона тоже распыляли видел
 
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 Рома (Посетители) Сегодня, 12:37
Министерстве здравоохранения Республики Казахстан опровергли эту информацию.

... и доверять только официальным источникам.

А как объяснить небывалую вспышку пневмонии в нашем регионе? Почему ни одно официальное лицо не предоставило нашему региону пояснительную или разъяснительную информацию о причинах вспышки пневмонии. И самое главное для нас - это источник пневмонии и откуда оно появилось.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 12:35
Про это впервые слышу,но парочка вертолётов военных всё же летали пару тройку дней над областью и это тоже надо бы объяснить,что бы не рождать слухи.
 
 

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