Информацию о распылении в Мангистау вертолётами вредного вещества назвали фейком

В социальных сетях распространялась информация о том, что в Мангистауской области распыляли вредное для детей вещество. Похожие сообщения о том, что вертолеты распыляют опасное средство, распространяли и жители других регионов.Министерство здравоохранения страны официально опровергло данную информацию.- Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Всю достоверную информацию вы можете получить на официальном сайте и на страницах социальных сетей Министерства здравоохранения РК, - пояснили в ведомстве.Там также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Распространение заведомо ложной информации»).