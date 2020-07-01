Чартерный рейс Актау-Ереван доставит граждан Армении на родину

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Официально подтвержден чартерный рейс DV 5054 Актау-Ереван авиакомпании «SCAT», который будет осуществлен на коммерческой основе 2 июля в 01:30.
После получения остальной необходимой информации, как передает Armeniatoday.news, - стоимость билета, возможность его приобретения и пр. - посольство Республики Армения выступит дополнительно.
Информацию о лицах, имеющих право на въезд в Республику Армения, можно найти на официальном сайте комендатуры.
Напомним, что решением правительства Армении чрезвычайное положение в республике продлено до 13 июля текущего года.
В течение этого периода для лиц, прибывающих в Армению из-за границы, будет действовать обязательная 14-дневная самоизоляция, за нарушение которой предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Посольство РА предоставит гражданам уведомление, которое потребуется при пересечении границы страны.
После получения остальной необходимой информации, как передает Armeniatoday.news, - стоимость билета, возможность его приобретения и пр. - посольство Республики Армения выступит дополнительно.
Информацию о лицах, имеющих право на въезд в Республику Армения, можно найти на официальном сайте комендатуры.
Напомним, что решением правительства Армении чрезвычайное положение в республике продлено до 13 июля текущего года.
В течение этого периода для лиц, прибывающих в Армению из-за границы, будет действовать обязательная 14-дневная самоизоляция, за нарушение которой предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Посольство РА предоставит гражданам уведомление, которое потребуется при пересечении границы страны.
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