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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:13

Просмотров: 197

Чартерный рейс Актау-Ереван доставит граждан Армении на родину

Чартерный рейс авиакомпании «SCAT» DV 5054 Актау-Ереван будет выполнен на коммерческой основе. Об этом сообщили на информационном портале Armeniatoday.news.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Официально подтвержден чартерный рейс DV 5054 Актау-Ереван авиакомпании «SCAT», который будет осуществлен на коммерческой основе 2 июля в 01:30.

После получения остальной необходимой информации, как передает Armeniatoday.news, - стоимость билета, возможность его приобретения и пр. - посольство Республики Армения выступит дополнительно.

Информацию о лицах, имеющих право на въезд в Республику Армения, можно найти на официальном сайте комендатуры.

Напомним, что решением правительства Армении чрезвычайное положение в республике продлено до 13 июля текущего года.

В течение этого периода для лиц, прибывающих в Армению из-за границы, будет действовать обязательная 14-дневная самоизоляция, за нарушение которой предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Посольство РА предоставит гражданам уведомление, которое потребуется при пересечении границы страны.



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