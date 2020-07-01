В Актау планируют перекрыть на два дня дорогу

Автомобильную дорогу №25 планируют перекрыть в связи с работами по реконструкции теплосети, проходящей от 29 микрорайона до торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Байтерек», и в связи со строительством новой теплосети от здания ТРЦ до перекрестка между 16, 17 и 19 микрорайонами.- Согласно проекту, теплосеть будет пересекать автомобильную дорогу между 28 и 29 микрорайонами. В связи с чем сообщаем, что данная дорога будет временно закрыта с 3 по 5 июля, - отметили в пресс-службе акима города.