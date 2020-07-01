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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:47

Просмотров: 2289

Школьник из Мангистау собрал для дедушки кислородный аппарат

Восьмиклассник самостоятельно собрал кислородный аппарат после просмотра ролика на YouТube. Об этом сообщает телеканал Mangystautv.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
По словам родственника семьи Рахата Турганова, у их 67-летнего дедушки диагностировали двустороннюю пневмонию, после чего мужчину госпитализировали для лечения. В силу возраста, как передает Mangystautv, прогнозы были неутешительные, поэтому врачи спустя время рекомендовали забрать пожилого мужчину домой.

- Он был в тяжелом состоянии. Мы привезли его домой, решили, что все равно будем бороться, была надежда. Вызвался помочь и сын моего брата - Ислам, который решил самостоятельно собрать кислородный аппарат после просмотра ролика на YouTube. Мальчик смышленый, он уже помогает папе ремонтировать машину, - говорит Рахат Турганов.

Детали для «изобретения» сельчане нашли дома, а необходимый баллон с кислородом семья купила.

Собранный руками мальчика аппарат заработал и помог хоть немного облегчить жизнь дедушке.

- На аппарате, который сделал Ислам, наш дедушка продержался еще несколько дней. Но, к сожалению, мы его потеряли, хотя старались сделать все, что от нас зависит, - рассказал Рахат Турганов.


Видео с YouTube-канала MANGYSTAU TV.



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Комментарии ( 6 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:04
Молодец пацан чем смог тем помог, вот таких бы взрослых по больше было.
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 20:59
Цитата: Guz
Подавать его надо через фильтры

Из невнятного видео вроде бы видно, что водяной фильтр стоит.
Прекрасно то, что парень боролся до конца и помогал всем чем может.
Ужасно то, что медики отказались от 67-летнего молодого дедушки. Прогнозы были неутешительные - и отправили домой умирать.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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  • синдбад
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 20:40
Цитата: 12-й регион
Это амбец! Да"здравствует медицина!

У нас подобное отношение к тяжёлым давно в порядке вещей.
Кроме этого существует установленный срок пребывания в стационаре.
Просто меньше сериалы смотрите.
 
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alesha (Посетители) Сегодня, 20:10
Всё правильно зделал у нас в больнице такая же схема подачи кислорода больному и балоны такие же.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Rfhksufi
  • Барабашка
  • Василий Кравчук
  • Neo_454
 Guz (Посетители) Сегодня, 19:03
Собрал то собрал,но должен знать кислород который в болонах способен не помочь деду,а убить и легко. Подавать его надо через фильтры и желательно двойные,лёгкие можно сжечь за час если просто вдыхать с резака.
 
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  • Guz
  • Барабашка
  • Ну Ну
  • Василий Кравчук
  • синдбад
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:03
Мальчик конечно молодец,что хотел помочь,но убивает больше всего это: "...прогнозы были неутешительные, поэтому врачи спустя время рекомендовали забрать пожилого мужчину домой."
Это амбец! stena Да"здравствует медицина!
Кстати,знал ли этот мальчик,что подвергал всех опасности? Кислород-маслоопасно! Достаточно взяться маслянными руками за редуктор и мог бы произойти взрыв!
 
 

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