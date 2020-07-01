Школьник из Мангистау собрал для дедушки кислородный аппарат

Коллаж из скриншотов видеоматериала
По словам родственника семьи Рахата Турганова, у их 67-летнего дедушки диагностировали двустороннюю пневмонию, после чего мужчину госпитализировали для лечения. В силу возраста, как передает Mangystautv, прогнозы были неутешительные, поэтому врачи спустя время рекомендовали забрать пожилого мужчину домой.
- Он был в тяжелом состоянии. Мы привезли его домой, решили, что все равно будем бороться, была надежда. Вызвался помочь и сын моего брата - Ислам, который решил самостоятельно собрать кислородный аппарат после просмотра ролика на YouTube. Мальчик смышленый, он уже помогает папе ремонтировать машину, - говорит Рахат Турганов.
Детали для «изобретения» сельчане нашли дома, а необходимый баллон с кислородом семья купила.
Собранный руками мальчика аппарат заработал и помог хоть немного облегчить жизнь дедушке.
- На аппарате, который сделал Ислам, наш дедушка продержался еще несколько дней. Но, к сожалению, мы его потеряли, хотя старались сделать все, что от нас зависит, - рассказал Рахат Турганов.
- Он был в тяжелом состоянии. Мы привезли его домой, решили, что все равно будем бороться, была надежда. Вызвался помочь и сын моего брата - Ислам, который решил самостоятельно собрать кислородный аппарат после просмотра ролика на YouTube. Мальчик смышленый, он уже помогает папе ремонтировать машину, - говорит Рахат Турганов.
Детали для «изобретения» сельчане нашли дома, а необходимый баллон с кислородом семья купила.
Собранный руками мальчика аппарат заработал и помог хоть немного облегчить жизнь дедушке.
- На аппарате, который сделал Ислам, наш дедушка продержался еще несколько дней. Но, к сожалению, мы его потеряли, хотя старались сделать все, что от нас зависит, - рассказал Рахат Турганов.
Видео с YouTube-канала MANGYSTAU TV.