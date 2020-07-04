Жители села в Мангистау раскритиковали новый асфальт на дорогах

Скриншот видеоматериала
Жители села Баянды возмутились выполненными ремонтными работами на внутрипоселковых автомобильных дорогах. «Халтуру» работников подрядной организации засняли на видео.
В областном акимате прокомментировали данную ситуацию.
По данным исполнительного органа региона, конкурс на проведение средних ремонтных работ в рамках «Ауыл елбесігі» был объявлен 10 апреля 2020 года отделами жилищно-коммунального хозяйства, а также пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района. 22 апреля был определён победитель - ТОО «Амиран». Общая протяжённость дороги, которую требовалось отремонтировать - два километра.
Для определения ремонтных работ и качества используемых материалов 4 июня был подготовлен двусторонний договор с РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» комитета автомобильных дорог.
По итогам проведённых лабораторных исследований и предоставленных данных о соответствии требованиям, а также обоснование ремонта асфальтового покрытия дороги компании-подрячику были переведены средства.
- Лабораторные испытания по прокладке верхнего слоя дороги асфальта будут сделаны в течение следующей недели. Без итогов анализа о соответствии качества асфальта всем требованиям подрядной компании не будут переведены оставшиеся средства, и дорога не будет принята и сдана в эксплуатацию. Ремонтные работы продолжаются. По поводу толщины асфальта, показанной на видео в социальных сетях, была организована встреча руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области с жителями, а руководству подрядной организации даны поручения по устранению недочётов. В случае несоответствия со стандартами качества отремонтированной дороги, его толщины и других требований, указанных в проектно-сметной документации - дорога не будет сдана в эксплуатацию, - пояснили в акимате области.
В областном акимате прокомментировали данную ситуацию.
По данным исполнительного органа региона, конкурс на проведение средних ремонтных работ в рамках «Ауыл елбесігі» был объявлен 10 апреля 2020 года отделами жилищно-коммунального хозяйства, а также пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района. 22 апреля был определён победитель - ТОО «Амиран». Общая протяжённость дороги, которую требовалось отремонтировать - два километра.
Для определения ремонтных работ и качества используемых материалов 4 июня был подготовлен двусторонний договор с РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» комитета автомобильных дорог.
По итогам проведённых лабораторных исследований и предоставленных данных о соответствии требованиям, а также обоснование ремонта асфальтового покрытия дороги компании-подрячику были переведены средства.
- Лабораторные испытания по прокладке верхнего слоя дороги асфальта будут сделаны в течение следующей недели. Без итогов анализа о соответствии качества асфальта всем требованиям подрядной компании не будут переведены оставшиеся средства, и дорога не будет принята и сдана в эксплуатацию. Ремонтные работы продолжаются. По поводу толщины асфальта, показанной на видео в социальных сетях, была организована встреча руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области с жителями, а руководству подрядной организации даны поручения по устранению недочётов. В случае несоответствия со стандартами качества отремонтированной дороги, его толщины и других требований, указанных в проектно-сметной документации - дорога не будет сдана в эксплуатацию, - пояснили в акимате области.