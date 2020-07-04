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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 14:47

Просмотров: 4788

Жители села в Мангистау раскритиковали новый асфальт на дорогах

В селе Баянды в Мунайлинском районе положили новый асфальт на автомобильных дорогах. Жители отнеслись скептически к качеству проведённых ремонтных работ. Халатность сотрудников подрядной организации жители села запечатлели на видео. Ситуацию прокомментировали в акимате Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Жители села Баянды возмутились выполненными ремонтными работами на внутрипоселковых автомобильных дорогах. «Халтуру» работников подрядной организации засняли на видео.





В областном акимате прокомментировали данную ситуацию.

По данным исполнительного органа региона, конкурс на проведение средних ремонтных работ в рамках «Ауыл елбесігі» был объявлен 10 апреля 2020 года отделами жилищно-коммунального хозяйства, а также пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района. 22 апреля был определён победитель - ТОО «Амиран». Общая протяжённость дороги, которую требовалось отремонтировать - два километра.

Для определения ремонтных работ и качества используемых материалов 4 июня был подготовлен двусторонний договор с РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» комитета автомобильных дорог.

По итогам проведённых лабораторных исследований и предоставленных данных о соответствии требованиям, а также обоснование ремонта асфальтового покрытия дороги компании-подрячику были переведены средства.

- Лабораторные испытания по прокладке верхнего слоя дороги асфальта будут сделаны в течение следующей недели. Без итогов анализа о соответствии качества асфальта всем требованиям подрядной компании не будут переведены оставшиеся средства, и дорога не будет принята и сдана в эксплуатацию. Ремонтные работы продолжаются. По поводу толщины асфальта, показанной на видео в социальных сетях, была организована встреча руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области с жителями, а руководству подрядной организации даны поручения по устранению недочётов. В случае несоответствия со стандартами качества отремонтированной дороги, его толщины и других требований, указанных в проектно-сметной документации - дорога не будет сдана в эксплуатацию, - пояснили в акимате области.



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Комментарии ( 20 )

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 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 00:01
Ну че вы кипишуете, это новые технологии Акимата, сначала первый слой постелить, а если шумиха поднимется, то сказать что, что это подготовка под 2-й слой.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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бобер (Посетители) Вчера, 22:25
Несколько лет назад, проезжая мимо РМЗ в сторону ХГМЗ лично наблюдал, как пара чуваков с лопатами доставали из багажника белой Волги асфальт и кидали его в ямки на проезжую часть. При этом показывали грузовикам, чтобы те проехали по накиданному, видимо в качестве катка. Чтож, растут люди и технологии в нашей местности!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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sergofan (Посетители) Вчера, 19:28
Му***..Что еще можно сказать в их адрес? ((
 
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bake (Посетители) Вчера, 19:20
За 12 дней объявили победителя, просто ляпота.
Почему лекарства за этот срок не могут поставить?
 
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  • Рома
  • minus
 kochevneg (Посетители) Вчера, 19:13
Пока сажать не начнут, толку не будет

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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  • Коммунист.
 57250 (Посетители) Вчера, 18:54
Наш президент , что говорил , если подчиненный совершил преступление(распилил бюджет в свою пользу). То он должен был быть за решеткой, а ему выговор.. стыдно... Цирк уехал.,а коррупция осталась с клоунами...
 
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  • Коммунист.
 57250 (Посетители) Вчера, 18:29
Под карантин КВИ , можно и бюджет распилить в карман.. А почему такое происходит. От куда у всех этих чиновников столько машин, большие дома и т.п. на зарплату построили они свою..????.А проверять ни кто, и не будет везде все свои баке, саке и родня. а простой народ от зарплаты до зарплаты , концы с концами сводят, а они жируют.. Стыдно мне за тех родителей , которые старались их поднять на ноги, образование , а в ответ они что делают.. А если бюджет распилил, в двойне пусть вернет и в шею веником и город подметать на зарплату 85000 тысяч тенге.. И пусть почувствуют , как простой народ работает..за копейки. Они сами все почти все вышли с простого народа. все рвутся по выше, карман наполнить ... А где наши уважаемые депутаты , которые мы выбирали по микрорайонам .. Они что то сделали в своих округах, где их выбирали.. НИЧЕГО.. Один только разговор у всех. а толку нет. Одни обещания только...
 
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  • DAD
 non_alcoholic (Посетители) Вчера, 17:23
Партийца увидели, когда прокурор появится уже? Что вам ещё в качестве доказательной базы нужно, где вы есть все? Как детишек гонять по дворам , за нарушение как арантина, так вас тьма, как город рушат, так вас ни слуху ни духу,
 
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  • Daulet201999
  • Gurabaz
 PoZitron (Посетители) Вчера, 17:07
Ничего вы не понимаете "эта же падготовка аснавания тока"(с) stena
 
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Neo_454 (Посетители) Вчера, 16:50
Цитата: fotooleg
Да потому что люди принимающие решения зачастую элементарно безграмотны в этих вопросах

Святая вы наивность.
В волчьей стае больше логики и справедливости, чем в человеческом социуме.
И только людям с рождения уготованно чистилище.
 
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