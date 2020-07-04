Жители села в Мангистау раскритиковали новый асфальт на дорогах

Жители села Баянды возмутились выполненными ремонтными работами на внутрипоселковых автомобильных дорогах. «Халтуру» работников подрядной организации засняли на видео.В областном акимате прокомментировали данную ситуацию.По данным исполнительного органа региона, конкурс на проведение средних ремонтных работ в рамках «Ауыл елбесігі» был объявлен 10 апреля 2020 года отделами жилищно-коммунального хозяйства, а также пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мунайлинского района. 22 апреля был определён победитель - ТОО «Амиран». Общая протяжённость дороги, которую требовалось отремонтировать - два километра.Для определения ремонтных работ и качества используемых материалов 4 июня был подготовлен двусторонний договор с РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» комитета автомобильных дорог.По итогам проведённых лабораторных исследований и предоставленных данных о соответствии требованиям, а также обоснование ремонта асфальтового покрытия дороги компании-подрячику были переведены средства.- Лабораторные испытания по прокладке верхнего слоя дороги асфальта будут сделаны в течение следующей недели. Без итогов анализа о соответствии качества асфальта всем требованиям подрядной компании не будут переведены оставшиеся средства, и дорога не будет принята и сдана в эксплуатацию. Ремонтные работы продолжаются. По поводу толщины асфальта, показанной на видео в социальных сетях, была организована встреча руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области с жителями, а руководству подрядной организации даны поручения по устранению недочётов. В случае несоответствия со стандартами качества отремонтированной дороги, его толщины и других требований, указанных в проектно-сметной документации - дорога не будет сдана в эксплуатацию, - пояснили в акимате области.