Житель Актау возмутился разграничением мест для купания

- В то же время полиция говорит, что купаться можно на пляже «Достар». И здесь на самом деле много отдыхающих. Что это творится? Коронавирус, получается, атакует выборочно? В постановлении главного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова вообще не говорится о запрете купания, - негодует Бахтияр.

По словам Бахтияра, на территории «Солдатского пляжа», в районе посёлка Приморский, полиция установила заградительные турникеты. Купаться на данном участке набережной запрещено.