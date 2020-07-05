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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:27

Просмотров: 5044

Житель Актау возмутился разграничением мест для купания

В редакцию Lada.kz обратился местный житель Бахтияр.

Кадр видео
По словам Бахтияра, на территории «Солдатского пляжа», в районе посёлка Приморский, полиция установила заградительные турникеты. Купаться на данном участке набережной запрещено.

- В то же время полиция говорит, что купаться можно на пляже «Достар». И здесь на самом деле много отдыхающих. Что это творится? Коронавирус, получается, атакует выборочно? В постановлении главного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова вообще не говорится о запрете купания, - негодует Бахтияр.





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Комментарии ( 11 )

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  • Neo_85
  • Сергей Владимиров
 sergofan (Посетители) Сегодня, 21:59
Как обычно, все через жопу! По другому наши власти не умеют, как ни прискорбно это звучит..
 
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  • Pipito_200
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:01
На достаре при входе измеряют температуру и предупреждают о дистанции. А на месте где видио снято все равно все купаются. Просто парковку закрыли. Ни одного пента не видела. Оставили все свои машины на обочене. Так что толку вообще ни какого.
 
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zhanino (Посетители) Сегодня, 20:59
Акима областного надо менять давно, а то уже бесит, постоянно лоббирует интересы своего окружения, с его приходом бардак полный, надо ставить такого человека здесь, который может действовать жестко
 
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 Каспийский (Посетители) Сегодня, 20:15
Злости внутри хоть откачивай, донором могу стать если кому злость нужна
 
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 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 18:59
?
(
а на каком основании закрыли набережную с 4 по 15 микрорайон для пеших прогулок?
В постановлении главного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова говорится что на набережных можно гулять групами не более 3-х человек!
Лада задайте вопрос местным властям и главному санитарному врачу Мангистауской области Ергали Сыдыманову - пусть прокомментируют! dada
 
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 Pipito_200 (Посетители) Сегодня, 18:18
Цитата: sake bakeevich
в пункте 19-м постановления санврача пляжи общественные запрещены
То есть сделали полностью наоборот. Запретили не прописанное в постановлении санврача, купаться ( ловить рыбу)1-5-7-..15 в черте города и разрешили запрещенное противозаконное ,как и сушить деревья , "ковры" вместо асфальта ... И Т.Д . Как с этим предлагаете бороться ?
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:15
Цитата: sake bakeevich
Или достар это не общественный пляж?

Они получили статус базы отдыха,по крайней мере тут так на Ладе они писали.А базам работать разрешено,с соблюдением мер.
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 18:15


Да, точно, в пункте 19-м постановления санврача пляжи общественные запрещены. Или достар это не общественный пляж?

Кто удалили мой предыдущий пост? Я в нем пытался объяснить разрешение купания на достаре. Выразил мнение, что там возможно, созданы условия для дистанцирования. Какие правила я нарушил этим своим постом? Это очень странно, уважаемая лада...
 
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 Multiverse (Посетители) Сегодня, 18:07
43-й и "голубую бухту" тоже закрывать будете ?!
Огородили так как не умеют с людьми работать, не могут элементарно разговаривать и объяснять!
 
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 Нурекен (Посетители) Сегодня, 17:58
Странно, там нельзя, а здесь можно. Как в прошлый раз, стройку можн, остальным нельзя, кто то лоббирует.
 
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