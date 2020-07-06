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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:45

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С нефтяных месторождений на Каспийском море вывозят часть иностранных сотрудников

Компания Shell вывозит часть иностранных сотрудников из Казахстана. Они будут работать удалённо. Об этом сообщается на информационном портале Informburo.kz.

Иллюстративное фото с сайта anticorr.media
Нидерландская нефтегазовая компания Shell, как передает Informburo.kz, вывозит часть иностранных сотрудников из Атырауской области из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Компанией было принято решение о вывозе в страны их резиденства неключевых сотрудников Shell (прикомандированных в Северо-Каспийском Проекте) и членов их семей с 1 июля. Эти сотрудники продолжат выполнять свои обязанности дистанционно, – говорится в сообщении компании.

В Shell отмечают, что решение о вывозе части сотрудников не повлияет на производственную деятельность на месторождении Кашаган.

- Здоровье и безопасность сотрудников являются главным приоритетом для компании Shell, – подчеркнули в компании.

Северо-Каспийский Проект представляет собой первый крупный проект освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане. В его состав входят Кашаган, Кайран, Актоты и Юго-Западный Кашаган.

В Атырауской области зарегистрировано 5466 случаев инфицирования Covid-19.



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