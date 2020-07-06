С нефтяных месторождений на Каспийском море вывозят часть иностранных сотрудников

Иллюстративное фото с сайта anticorr.media
Нидерландская нефтегазовая компания Shell, как передает Informburo.kz, вывозит часть иностранных сотрудников из Атырауской области из-за распространения коронавирусной инфекции.
- Компанией было принято решение о вывозе в страны их резиденства неключевых сотрудников Shell (прикомандированных в Северо-Каспийском Проекте) и членов их семей с 1 июля. Эти сотрудники продолжат выполнять свои обязанности дистанционно, – говорится в сообщении компании.
В Shell отмечают, что решение о вывозе части сотрудников не повлияет на производственную деятельность на месторождении Кашаган.
- Здоровье и безопасность сотрудников являются главным приоритетом для компании Shell, – подчеркнули в компании.
Северо-Каспийский Проект представляет собой первый крупный проект освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане. В его состав входят Кашаган, Кайран, Актоты и Юго-Западный Кашаган.
В Атырауской области зарегистрировано 5466 случаев инфицирования Covid-19.
- Компанией было принято решение о вывозе в страны их резиденства неключевых сотрудников Shell (прикомандированных в Северо-Каспийском Проекте) и членов их семей с 1 июля. Эти сотрудники продолжат выполнять свои обязанности дистанционно, – говорится в сообщении компании.
В Shell отмечают, что решение о вывозе части сотрудников не повлияет на производственную деятельность на месторождении Кашаган.
- Здоровье и безопасность сотрудников являются главным приоритетом для компании Shell, – подчеркнули в компании.
Северо-Каспийский Проект представляет собой первый крупный проект освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане. В его состав входят Кашаган, Кайран, Актоты и Юго-Западный Кашаган.
В Атырауской области зарегистрировано 5466 случаев инфицирования Covid-19.
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