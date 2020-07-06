Когда в аптеках стало пусто! Жители Актау создали чат для обмена лекарствами

Иллюстративное фото inbusiness.kz
Группу «Лекарства Актау» в мессенджере WhatsApp открыли неравнодушные жители города. Организатором выступила Диляра Турина.
По ее словам, изначально групповой чат был создан только для членов ассоциации деловых женщин Казахстана.
- Чтобы не засорять группу и помочь другим, я открыла группу «Лекарства Актау». Тут неравнодушные люди, которые сами ищут лекарства, находят и делятся информацией. Те, кто переболели, отдают медикаменты, которые у них остались после лечения. Добрых людей много, места в группе не хватает. Поэтому мы просим удалиться из группы тех, кто уже получил помощь. В группе можно держать только 257 человек, группа всегда заполнена. В день по сотне человек заходят, - рассказала Диляра Турина.
По ее словам, все началось после того, как заболел супруг Диляры. Девушка стала обращаться во все группы с просьбой помочь с поиском лекарств. После этого все стали обращаться к ней.
- Каждый вечер, каждую ночь мне звонят и пишут - просят найти лекарства. Мы также собираем лекарства в провизорный центр нашего города. Мы понимаем, что никто не ожидал такого количества смертности, но можно было бы и предупредить людей. Надеюсь, лекарства в наших аптеках появятся, - подытожила Диляра Турина.
Обратиться за помощью в поиске медикаментов можно, вступив в группу в WhatsApp.
Помимо группового чата в WhatsApp, некоторые неравнодушные граждане открыли страницы в Instagram с той же целью - помочь людям найти лекарства.
По ее словам, изначально групповой чат был создан только для членов ассоциации деловых женщин Казахстана.
- Чтобы не засорять группу и помочь другим, я открыла группу «Лекарства Актау». Тут неравнодушные люди, которые сами ищут лекарства, находят и делятся информацией. Те, кто переболели, отдают медикаменты, которые у них остались после лечения. Добрых людей много, места в группе не хватает. Поэтому мы просим удалиться из группы тех, кто уже получил помощь. В группе можно держать только 257 человек, группа всегда заполнена. В день по сотне человек заходят, - рассказала Диляра Турина.
По ее словам, все началось после того, как заболел супруг Диляры. Девушка стала обращаться во все группы с просьбой помочь с поиском лекарств. После этого все стали обращаться к ней.
- Каждый вечер, каждую ночь мне звонят и пишут - просят найти лекарства. Мы также собираем лекарства в провизорный центр нашего города. Мы понимаем, что никто не ожидал такого количества смертности, но можно было бы и предупредить людей. Надеюсь, лекарства в наших аптеках появятся, - подытожила Диляра Турина.
Обратиться за помощью в поиске медикаментов можно, вступив в группу в WhatsApp.
Помимо группового чата в WhatsApp, некоторые неравнодушные граждане открыли страницы в Instagram с той же целью - помочь людям найти лекарства.