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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 773

Когда в аптеках стало пусто! Жители Актау создали чат для обмена лекарствами

Помочь друг другу в нелегкое время можно посредством чата в WhatsApp. Способ поиска необходимых препаратов придумала Диляра Турина, член ассоциации деловых женщин Казахстана по Мангистауской области.

Иллюстративное фото inbusiness.kz
Группу «Лекарства Актау» в мессенджере WhatsApp открыли неравнодушные жители города. Организатором выступила Диляра Турина.

По ее словам, изначально групповой чат был создан только для членов ассоциации деловых женщин Казахстана.

- Чтобы не засорять группу и помочь другим, я открыла группу «Лекарства Актау». Тут неравнодушные люди, которые сами ищут лекарства, находят и делятся информацией. Те, кто переболели, отдают медикаменты, которые у них остались после лечения. Добрых людей много, места в группе не хватает. Поэтому мы просим удалиться из группы тех, кто уже получил помощь. В группе можно держать только 257 человек, группа всегда заполнена. В день по сотне человек заходят, - рассказала Диляра Турина.

По ее словам, все началось после того, как заболел супруг Диляры. Девушка стала обращаться во все группы с просьбой помочь с поиском лекарств. После этого все стали обращаться к ней.

- Каждый вечер, каждую ночь мне звонят и пишут - просят найти лекарства. Мы также собираем лекарства в провизорный центр нашего города. Мы понимаем, что никто не ожидал такого количества смертности, но можно было бы и предупредить людей. Надеюсь, лекарства в наших аптеках появятся, - подытожила Диляра Турина.

Обратиться за помощью в поиске медикаментов можно, вступив в группу в WhatsApp.

Помимо группового чата в WhatsApp, некоторые неравнодушные граждане открыли страницы в Instagram с той же целью - помочь людям найти лекарства.






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Комментарии ( 2 )

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Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:14

Мы понимаем, что никто не ожидал такого количества смертности, но можно было бы и предупредить людей.

Не ожидали только те, кто не интересуется новостной повесткой, либо отбитые от реальности отрицатели опасности из-за своего невежества. Те кто видел что в странах мира происходит, они все прекрасно понимали/осознавали от chih
По этому лично я был в недоразумении когда режим ЧС сняли и стали ослаблять карантин shock ! Вот такие дремучие и не далёкие сидят в креслах руководителей нашей страны, из-за того что мы им позволяем.
 
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  • DAD
  • Neo_85
  • Анастасия Заец
  • Леська
 Freya (Посетители) Сегодня, 16:49
В Актау всегда отзывчивые люди! Всегда готовые помочь в трудной ситуации, собрать деньги, лекарства!!! Этого у нашего народа не отнять! Жаль что на верхах есть только жажда денег и никакого сострадания. Группу можно открыть в телеграмм, там количество пользователей не ограничено.
 
 

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