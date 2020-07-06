Акимат Актау: Жители 22 микрорайона сами просили засыпать ямы старым асфальтом

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В акимате Актау отреагировали на жалобу жительницы дома №3 в 22 микрорайоне, которая возмутилась результатами проведенных работ по ямочному ремонту дорог.
По словам Алпысбая Таубаева, жители этого дома в письменной форме обратились к представителям подрядной организации ТОО «Ондасын строй», которая занимается ямочным ремонтом внутримикрорайонных дорог, с просьбой засыпать ямы старым асфальтом.
- По словам жителей, в этих ямах образовывались лужи после дождя. Жители попросили использовать старый демонтированный асфальт, чтобы хоть как-то заделать ямы, - пояснил Алпысбай Таубаев.
Напомним, ранее жительница дома №3 в 22 микрорайоне осталась недовольна проведенными ремонтными работами на внутримикрорайонных дорогах.
По словам Алпысбая Таубаева, жители этого дома в письменной форме обратились к представителям подрядной организации ТОО «Ондасын строй», которая занимается ямочным ремонтом внутримикрорайонных дорог, с просьбой засыпать ямы старым асфальтом.
- По словам жителей, в этих ямах образовывались лужи после дождя. Жители попросили использовать старый демонтированный асфальт, чтобы хоть как-то заделать ямы, - пояснил Алпысбай Таубаев.
Напомним, ранее жительница дома №3 в 22 микрорайоне осталась недовольна проведенными ремонтными работами на внутримикрорайонных дорогах.