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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 1016

Акимат Актау: Жители 22 микрорайона сами просили засыпать ямы старым асфальтом

Жители дома №3 в 22 микрорайоне сами просили уложить старый демонтированный асфальт в ямы перед их домом. Об этом сообщил Алпысбай Таубаев, заместитель руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Коллаж из скриншотов видеоматериала
В акимате Актау отреагировали на жалобу жительницы дома №3 в 22 микрорайоне, которая возмутилась результатами проведенных работ по ямочному ремонту дорог.

По словам Алпысбая Таубаева, жители этого дома в письменной форме обратились к представителям подрядной организации ТОО «Ондасын строй», которая занимается ямочным ремонтом внутримикрорайонных дорог, с просьбой засыпать ямы старым асфальтом.

- По словам жителей, в этих ямах образовывались лужи после дождя. Жители попросили использовать старый демонтированный асфальт, чтобы хоть как-то заделать ямы, - пояснил Алпысбай Таубаев.

Напомним, ранее жительница дома №3 в 22 микрорайоне осталась недовольна проведенными ремонтными работами на внутримикрорайонных дорогах.



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Комментарии ( 8 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 18:55
Ямы надо было заделать по уму и стандартам. Попросили жители значит накипело и они устали.так сделайте господин Алпысбай Таубаев,делайте пока сидите на этом тёплом месте,ваш ход и карты в руки.
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:23
Письмо покажите для доказательства
 
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  • Ну Ну
  • Кинст
 ssnaktau (Посетители) Сегодня, 18:22
Цирк...быстренько сляпали заявление..нашли отмазку.

Закенов С.Т.-секретарь Актауского городского маслихата.

"Твердо убежден, что в успешном решении ряда социальных проблем жителей города и в реализации значимых целей в общественно-политической жизни нашего региона вашими неизменными помощниками будут целеустремленность и неиссякаемая энергия!"

Господин Закенов С.Т., Вы знаете, что творится в городе Актау с озеленением,медициной,дорогами?Что Вы предпринимаете господин секретарь избранников народа????

Кто-нибудь мне может пояснить для чего нам депутаты?
 
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Maximus (Посетители) Сегодня, 18:13
Офигеть...
И это комментарии руководства города.
То есть жители попросили и жители эти же возмутились.
Вот вы бессовестные!
Идите в степь товарищи!

«Подрядной организации ТОО «Ондасын строй»»
Дома покрасили. Теперь асфальт осваивается
 
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  • Ну Ну
 n92 (Посетители) Сегодня, 18:10
как обычно, акимат не виноват. Это все народ. Думаете просто так просили засыпать старым асфальтом? да потому что не ремонтирует дороги кое кто, вот и осталось хоть так "просить"...хотя должно быть все по другому.
 
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  • Сергей Владимиров
 evgmb (Посетители) Сегодня, 17:40
и это слова Акима.
 
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  • Сергей Владимиров
  • makovka
  • Aktauskii
  • Ну Ну
 zhanino (Посетители) Сегодня, 17:30
В 15 мкр выше жёлтых домов точно также заделали, это тоже по просьбе жителей? Да во всех микрорайонах такое безобразие, или для Актау и так сойдёт, когда областной аким проснётся в конце концов?
 
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  • Сергей Владимиров
 makovka (Посетители) Сегодня, 17:17
В смысле: хоть как то? А как же ремонт?
 
 

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