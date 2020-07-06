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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:01

Просмотров: 2474

О, море, море! Турникеты на набережной Актау убрали

На набережной 1 микрорайона (территория «Солдатского пляжа»), 7 и 14 микрорайонов полиция установила заградительные турникеты для проведения дезинфекционных работ. Сегодня все турникеты убрали. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото Сергея Кораблева
Ограждения на набережной 1 микрорайона в районе Солдатского пляжа, а также в 7 и 14 микрорайонах убрали сегодня, 6 июля.

О, море, море! Турникеты на набережной Актау убрали


По данным полиции региона, турникеты были выставлены вчера, 5 июня, в связи с проведением дезинфекционных работ на территории.

- Доступ на набережную у населения имеется, турникеты убрали, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, вчера на набережной Актау выставили турникеты. Заграждения выставили для контроля по соблюдению карантинного режима.



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Комментарии ( 15 )

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  • Сергей Владимиров
 Guz (Посетители) Сегодня, 19:28
mer,
Да. Так и есть.
 
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  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 19:26
Guz,Я в курсе всего, карантин ничего не предотвратит, растянет, да и только. А люди мрут сами знаете от чего, от осложнений, вызванных не правильным лечением, или не лечением, ввиду отсутствия лекарств,а где то просто и преступной медлительностью.
 
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  • Сергей Владимиров
 Guz (Посетители) Сегодня, 19:19
Цитата: mer
и не убивали людей своей безграмонтностью,и не профессионализмом.

Есть там хорошие доктора и есть умницы,но их похоронили массой дериктив и указов да к тому же нет лекарств и людей масса кретическая. Сегодня рассказали про семью которую я знаю,так там сначала один умер,пока ехали дети с россии,умер второй родитель и сегодня я вообще узнал о 6 смертях,не много ли для меня в один день?
 
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  • Guz
  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 19:10
Guz,
Я сам 16 дней болел, и что теперь не дышать свежим воздухом? Поверьте, ни какой карантин не остановит эту заразу. Щас главное чтобы лечили правильно, наличие лекарств, и не убивали людей своей безграмонтностью,и не профессионализмом.
 
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Нурекен (Посетители) Сегодня, 18:48
Шаш ал десе бас алады бұлар, қайдағы дезинфекция.
 
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  • Сергей Владимиров
 umirbek (Посетители) Сегодня, 18:46
Цитата: makovka
Что то никаких дезинфекционных работ не наблюдалось....


Проветривание считается? lol
 
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  • Vohazab
  • Сергей Владимиров
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:42
leo529,
mer,
Всё тешатся,а у меня знакомые и их знакомые мрут как мухи,болеют все праздники во время эпидемии как пир во время чумы имхо.
 
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  • Guz
  • Сергей Владимиров
 leo529 (Посетители) Сегодня, 18:34
Каждый год одна и та же клоунада :) :
https://www.lada.kz/aktau_news/communal/71734-akimat-aktau-v-svyazi-s-remontnymi
-rabotami-na-naberezhnoy-aktau-ne-budut-provoditsya-kulturno-massovye-meropriyat
iya.html
 
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  • DAD
  • Нурекен
  • PoZitron
  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 18:29
Абвгд,Циркачи шулеры, мячик гоняют туда сюда под стаканом. crazy Высший пилотаж...
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 18:29
Да правильно всё,закон нарушать нельзя никому,ни Назарбаеву,ни Токаеву и его недееспособному правительству. Люди должны гулять поправлять своё здоровье и думать о будущем во время гулянья. Мне интересно когда наши президенты оба и их правительство начнут о стране и народе думать? Очевидно в стране раздрай власть затормозилась,больницы в осаде и хаосе,аптеки отакованны гражданами и там нет необходимого,неужели мы все вымрем если правительство не очнётся и не выйдет с анабиоза. Господа у власти,прислушайтесь,в стране плохо............................
 
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