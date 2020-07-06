О, море, море! Турникеты на набережной Актау убрали

Фото Сергея Кораблева
Ограждения на набережной 1 микрорайона в районе Солдатского пляжа, а также в 7 и 14 микрорайонах убрали сегодня, 6 июля.
По данным полиции региона, турникеты были выставлены вчера, 5 июня, в связи с проведением дезинфекционных работ на территории.
- Доступ на набережную у населения имеется, турникеты убрали, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, вчера на набережной Актау выставили турникеты. Заграждения выставили для контроля по соблюдению карантинного режима.
По данным полиции региона, турникеты были выставлены вчера, 5 июня, в связи с проведением дезинфекционных работ на территории.
- Доступ на набережную у населения имеется, турникеты убрали, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, вчера на набережной Актау выставили турникеты. Заграждения выставили для контроля по соблюдению карантинного режима.