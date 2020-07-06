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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 20:01

Просмотров: 9181

Лекарства прибыли! Жители Актау днём и ночью стояли в очередях в аптеки

Население скупает противовоспалительные, противовирусные и жаропонижающие медицинские препараты. Жители города ждут часами в очереди, чтобы приобрести парацетамол. Ситуацию прокомментировал Ринат Кубатаев, заместитель руководителя департамента контроля качества товаров и услуг по Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Очевидцы присылают фотографии очередей у центральных аптек Актау. По словам людей, они стоят в очереди за жаропонижающими препаратами.

Лекарства прибыли! Жители Актау днём и ночью стояли в очередях в аптеки

Лекарства прибыли! Жители Актау днём и ночью стояли в очередях в аптеки




- Врач сказал, что нужно взять тетрамицин, аскорбиновую кислоту, хлористый натрий, амбробене и шприцы. Стою здесь два часа, - сказал один из стоящих в очереди.

На вопрос журналиста о наличии жаропонижающего средства «парацетамол» в аптеке, расположенной в доме №9 в 5 микрорайоне, был получен отрицательный ответ.

Ринат Кубатаев, заместитель руководителя департамента контроля качества товаров и услуг области, рассказал в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций о том, что с 7 июля аптеки города пополнят лекарствами.

- В Мангистауской области имеются склады четырех крупных фармацевтических компаний. Лекарства они заказывают в центральных фирмах. Их вины в нехватке лекарств в последнее время нет, потому что данная проблема замечалась и в центральных фирмах, - отметил Ринат Кубатаев.

Сегодня, 6 июля, лекарства были доставлены в актауский филиал ТОО «ЭМИТИ Интернешнл», а также в филиал ТОО «Медсервис Плюс» и в ТОО «Инкар-Актау». В каждый из филиалов прибыл грузовой автомобиль объемом 90 кубических метров.

- Теперь сотрудники складов должны принять эти препараты и зарегистрировать в специальную программу. Далее будут доставлять по аптекам. Этот процесс займет один день. В целях повышения доступности медикаментов для граждан, поступившие лекарства будут распределены завтра по областным аптекам. Ожидается, что еще одна фура лекарств прибудет в филиал ТОО «Медсервис Плюс» 10 июля. До конца недели аптеки будут обеспечены необходимыми медикаментами. ТОО «АДА Фарм-Актау» распространяет лекарства в своей сети аптек. В области работают 22 аптеки этой компании, - пояснил Ринат Кубатаев.



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Комментарии ( 7 )

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  • Юрий Спассков
 master_kz (Посетители) Сегодня, 01:05
Цитата: Daulet201999
Так кто виноват в отсутствии лекарств в аптеках?

в том числе те, кто скупает мешками и перепродает в этих васапах и инстаграмах. В свое время за такое сажали. Сейчас это называется просто бизнес.
 
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 BV (Посетители) Вчера, 23:59
Какие рецепты? Врачи работают с больными дистанционно как можно выписать рецепт, только по телефону. А в том ,что лекарств в аптеках нет виноваты мы сами скупая все подряд. Был в аптеке мужик набирает лекарства всякие я спросил, что кто то в семье заболел нет говорит на будущее вдруг заболеет. Набрали лекарств теперь сайт организовываем по обмену. Уже есть те кто предлагает продать лекарства. Вот так и живём скупая все в магазинах, аптеках. Когда народ одумается, что на всю жизнь товаров не закупишь.
 
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 zhanino (Посетители) Вчера, 21:35
Догадайтесь, кто занимается поставками лекарств в страну, и тогда все станет ясно, кому выгодно взвинтить цены и нажиться на бедах людей, эти люди и так миллиардеры, но все мало, страшно, что это все в нашей стране только, нигде нет такой ситуации с лекарствами во время пандемии и особенно наживаться , неужели думают, что их не коснётся, слов нет
 
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 Asker2209 (Посетители) Вчера, 21:12
По идее такого не должно было быть, мы же типа у цивилизованном государстве живём, это всё не правильное управление государством
 
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 Daulet201999 (Посетители) Вчера, 21:11
Так кто виноват в отсутствии лекарств в аптеках?
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 21:03
Цитата: cas277cas
антибиотики и противовирусные мне продадут без рецепта?

продажа антибиотиков без рецепта - нарушение. За это можно штраф по кодексу об административных правонарушениях влепить

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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cas277cas (Посетители) Вчера, 20:57
то есть как я понимаю правильно-антибиотики и противовирусные мне продадут без рецепта?
 
 

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