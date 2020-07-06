Лекарства прибыли! Жители Актау днём и ночью стояли в очередях в аптеки

Очевидцы присылают фотографии очередей у центральных аптек Актау. По словам людей, они стоят в очереди за жаропонижающими препаратами.- Врач сказал, что нужно взять тетрамицин, аскорбиновую кислоту, хлористый натрий, амбробене и шприцы. Стою здесь два часа, - сказал один из стоящих в очереди.На вопрос журналиста о наличии жаропонижающего средства «парацетамол» в аптеке, расположенной в доме №9 в 5 микрорайоне, был получен отрицательный ответ.Ринат Кубатаев, заместитель руководителя департамента контроля качества товаров и услуг области, рассказал в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций о том, что с 7 июля аптеки города пополнят лекарствами.- В Мангистауской области имеются склады четырех крупных фармацевтических компаний. Лекарства они заказывают в центральных фирмах. Их вины в нехватке лекарств в последнее время нет, потому что данная проблема замечалась и в центральных фирмах, - отметил Ринат Кубатаев.Сегодня, 6 июля, лекарства были доставлены в актауский филиал ТОО «ЭМИТИ Интернешнл», а также в филиал ТОО «Медсервис Плюс» и в ТОО «Инкар-Актау». В каждый из филиалов прибыл грузовой автомобиль объемом 90 кубических метров.- Теперь сотрудники складов должны принять эти препараты и зарегистрировать в специальную программу. Далее будут доставлять по аптекам. Этот процесс займет один день. В целях повышения доступности медикаментов для граждан, поступившие лекарства будут распределены завтра по областным аптекам. Ожидается, что еще одна фура лекарств прибудет в филиал ТОО «Медсервис Плюс» 10 июля. До конца недели аптеки будут обеспечены необходимыми медикаментами. ТОО «АДА Фарм-Актау» распространяет лекарства в своей сети аптек. В области работают 22 аптеки этой компании, - пояснил Ринат Кубатаев.