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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 1525

Работу ЦОНов приостановили в Актау

Решение приостановить работу соответствует постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области Еграли Сыдыманова. Об этом сообщила PR-менеджер государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области Жадыра Шалабаева.

Фото из архива Lada.kz
Деятельность ЦОНов, как отметила Жадыра Шалабаева, приостановили согласно постановлению главного санитарного врача по всему Мангистау до 20 июля.

При этом, будут работать «окошки» выдачи готовых документов с 09:00 до 16:00 без перерыва.

Также специалисты государственной корпорации «Правительство для граждан» ведут работу по заявкам, которые подавали люди с ограниченными возможностями. Сотрудники обзванивают данную категорию граждан и сообщают о приостановлении работы. В том случае, если услуга срочная, обслуживание проходит на дому с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.



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Комментарии ( 1 )

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Xanna (Посетители) Сегодня, 12:30
В субботу будут работать на выдачу готовых документов?
 
 

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