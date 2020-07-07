Работу ЦОНов приостановили в Актау

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Деятельность ЦОНов, как отметила Жадыра Шалабаева, приостановили согласно постановлению главного санитарного врача по всему Мангистау до 20 июля.



При этом, будут работать «окошки» выдачи готовых документов с 09:00 до 16:00 без перерыва.



Также специалисты государственной корпорации «Правительство для граждан» ведут работу по заявкам, которые подавали люди с ограниченными возможностями. Сотрудники обзванивают данную категорию граждан и сообщают о приостановлении работы. В том случае, если услуга срочная, обслуживание проходит на дому с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.