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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:09

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В вооружённые силы РК призвали более 600 мангистаусцев

Во время весеннего призыва запланировано призвать более 600 призывников Мангистауской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы Актауского гарнизона, капитан Нурбол Шалабаев.

Новобранцы Мангистау. Фото предоставлено пресс-службой
С начала весеннего призыва 2020 года из Мангистауской области было отправлено 270 человек в ряды Национальной гвардии и 33 новобранца в пограничную службу КНБ для комплектования воинских частей Министерства обороны.

Указом президента Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года №312, сроки проведения призыва граждан на срочную воинскую службу продлены с июня по август включительно.

- Это связано с тем, что в период действия введённого в стране чрезвычайного положения работа призывных и медицинских комиссий была приостановлена. В Мангистауской области комиссия начала работать с 1 июня 2020 года. В её состав включены врачи-инфекционисты. При входах на сборные (призывные) пункты размещены медицинские посты. На территории пунктов ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия. Отменены торжественная отправка молодого пополнения. После прибытия в воинские части проводится лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР-исследований с изоляцией прибывших на двухнедельный карантин. Во время карантина проводится медицинский осмотр, социально-психологический мониторинг и начальная военная подготовка, - прокомментировали в пресс-службе.

Первая команда мангистаусцев, укомплектованная 50 новобранцами, отправлена в учебные центры Жамбылской области на полугодовое обучение. Призывники освоят специальности механиков – водителей военной техники, командиров и наводчиков артиллерийских орудий, специалистов инженерного обеспечения и связи.

По словам Рустама Ходжаева, военного прокурора Актауского гарнизона, отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению призывной комиссии.

Отсрочка предоставляется по следующим основаниям:

1) по семейным обстоятельствам;
2) для продолжения образования;
3) по состоянию здоровья;
4) по другим причинам.

Кому предоставляется освобождение от призыва на воинскую службу?

1) гражданам, признанным негодными к воинской службе по состоянию здоровья;
2) не призванным на законных основаниях на срочную воинскую службу по достижении 27 лет;
3) тем, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом первой или второй группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;
4) прошедшим воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;
проходившим службу в специальных государственных органах Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 51 Закона Республики Казахстан "О специальных государственных органах Республики Казахстан";
5) имеющим учёную степень;
6) священнослужителям зарегистрированных религиозных объединений.



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