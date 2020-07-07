В вооружённые силы РК призвали более 600 мангистаусцев

Новобранцы Мангистау. Фото предоставлено пресс-службой

С начала весеннего призыва 2020 года из Мангистауской области было отправлено 270 человек в ряды Национальной гвардии и 33 новобранца в пограничную службу КНБ для комплектования воинских частей Министерства обороны.



Указом президента Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года №312, сроки проведения призыва граждан на срочную воинскую службу продлены с июня по август включительно.



- Это связано с тем, что в период действия введённого в стране чрезвычайного положения работа призывных и медицинских комиссий была приостановлена. В Мангистауской области комиссия начала работать с 1 июня 2020 года. В её состав включены врачи-инфекционисты. При входах на сборные (призывные) пункты размещены медицинские посты. На территории пунктов ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия. Отменены торжественная отправка молодого пополнения. После прибытия в воинские части проводится лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР-исследований с изоляцией прибывших на двухнедельный карантин. Во время карантина проводится медицинский осмотр, социально-психологический мониторинг и начальная военная подготовка, - прокомментировали в пресс-службе.



Первая команда мангистаусцев, укомплектованная 50 новобранцами, отправлена в учебные центры Жамбылской области на полугодовое обучение. Призывники освоят специальности механиков – водителей военной техники, командиров и наводчиков артиллерийских орудий, специалистов инженерного обеспечения и связи.



По словам Рустама Ходжаева, военного прокурора Актауского гарнизона, отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению призывной комиссии.



Отсрочка предоставляется по следующим основаниям:



1) по семейным обстоятельствам;

2) для продолжения образования;

3) по состоянию здоровья;

4) по другим причинам.



Кому предоставляется освобождение от призыва на воинскую службу?



1) гражданам, признанным негодными к воинской службе по состоянию здоровья;

2) не призванным на законных основаниях на срочную воинскую службу по достижении 27 лет;

3) тем, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом первой или второй группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

4) прошедшим воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;

проходившим службу в специальных государственных органах Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 51 Закона Республики Казахстан "О специальных государственных органах Республики Казахстан";

5) имеющим учёную степень;

6) священнослужителям зарегистрированных религиозных объединений.