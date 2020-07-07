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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:53

Просмотров: 1569

Местный путешественник снял фильм о Мангистау «Тайные знаки»

Актауский путешественник Игорь Донченко со своим эскпедитором Павлом Худяковым побывал на старых стоянках полуострова Мангышлак и снял фильм «Тайные знаки».

Кадр видео
Поездка представилась по знакомым, но ещё не исследованным ими местам у залива Сарыташ. За три дня Игорю Донченко удалось снять две части запланированного фильма «Тайные знаки».

На поле шаровых конкреций Павел Худяков указал на фрагменты отщипов кремния, которые использовались как орудие труда.

Неподалёку от этой местности были сняты строения, которым ориентировочно по 200 лет. Рядом находится некрополь. Судя по рисункам на надгробьях, по словам Игоря Донченко, здесь захоронены воины.

В фильме «Тайные знаки» показаны заброшенные поселения. Найдены надписи 1941 года.

- Но как показывают исторические данные, многие поселения строятся на тех местах, которые уже были обжиты. Родовые знаки и выемки на камнях, предположительно, говорят об игре кочевников — кумалаки. Несколько знаков мы не можем квалифицировать, интересовались даже на российских научных чатах. По нашим предположениям, есть знаки, похожие на соларов (солнцепоклонников), но это нужно уточнять у знающих людей. Имеется даже что-то похожее на иероглифы племён саков, - рассказал Игорь Донченко.


Также обнаружен некрополь, который, возможно, относится к X и XII векам, так как рядом находятся святые места данной датировки.

- Уважаемые отдыхающие, от всего туристического сообщества Мангистау хочу настойчиво попросить не мусорить, не писать имён на природных и исторических памятниках. Тогда эта святая земля откроет новую дверь в удивительный мир, на пути которого можно встретить массу незабываемых эмоций. Ведь наш полуостров такой уникальный, - обратился Игорь Донченко.


Игорь Донченко выражает особую благодарность за помощь в сопровождении и съёмках Павлу Худякову. Они вместе исследуют сакральные места Мангистауской области и рады видеть в своей группе заинтересованных лиц.

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Поиски тайн на старых стоянках полуострова Мангышлак Автор Донченко Игорь insta: @adventure_mangistau Особая благодарность Павлу Худякову insta: @mangystau_nomad_track Уважаемые отдыхающие. От всего туристического сообщества Мангистау, хочу настойчиво попросить не мусорить на природе, не писать имен на природных и исторических памятниках. И тогда эта святая земля откроет для вас новую дверь в удивительный мир, на пути которого вы увидите массу незабываемых эмоций. Ведь наш полуостров такой уникальный! #мангыстау #мангистау #встепь #любителипоходов #любителиприключений

Публикация от Коснись Мангистау (@adventure_mangistau)



Первую часть можно посмотреть здесь.



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