Местный путешественник снял фильм о Мангистау «Тайные знаки»

На поле шаровых конкреций Павел Худяков указал на фрагменты отщипов кремния, которые использовались как орудие труда.
Неподалёку от этой местности были сняты строения, которым ориентировочно по 200 лет. Рядом находится некрополь. Судя по рисункам на надгробьях, по словам Игоря Донченко, здесь захоронены воины.
В фильме «Тайные знаки» показаны заброшенные поселения. Найдены надписи 1941 года.
Также обнаружен некрополь, который, возможно, относится к X и XII векам, так как рядом находятся святые места данной датировки.
Игорь Донченко выражает особую благодарность за помощь в сопровождении и съёмках Павлу Худякову. Они вместе исследуют сакральные места Мангистауской области и рады видеть в своей группе заинтересованных лиц.
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Поиски тайн на старых стоянках полуострова Мангышлак Автор Донченко Игорь insta: @adventure_mangistau Особая благодарность Павлу Худякову insta: @mangystau_nomad_track Уважаемые отдыхающие. От всего туристического сообщества Мангистау, хочу настойчиво попросить не мусорить на природе, не писать имен на природных и исторических памятниках. И тогда эта святая земля откроет для вас новую дверь в удивительный мир, на пути которого вы увидите массу незабываемых эмоций. Ведь наш полуостров такой уникальный! #мангыстау #мангистау #встепь #любителипоходов #любителиприключений
Первую часть можно посмотреть здесь.
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