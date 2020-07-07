Местный путешественник снял фильм о Мангистау «Тайные знаки»

- Но как показывают исторические данные, многие поселения строятся на тех местах, которые уже были обжиты. Родовые знаки и выемки на камнях, предположительно, говорят об игре кочевников — кумалаки. Несколько знаков мы не можем квалифицировать, интересовались даже на российских научных чатах. По нашим предположениям, есть знаки, похожие на соларов (солнцепоклонников), но это нужно уточнять у знающих людей. Имеется даже что-то похожее на иероглифы племён саков, - рассказал Игорь Донченко.

- Уважаемые отдыхающие, от всего туристического сообщества Мангистау хочу настойчиво попросить не мусорить, не писать имён на природных и исторических памятниках. Тогда эта святая земля откроет новую дверь в удивительный мир, на пути которого можно встретить массу незабываемых эмоций. Ведь наш полуостров такой уникальный, - обратился Игорь Донченко.