В помощь жителям! Tелефоны служб поддержки пациентов Мангистауской области

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Жители Мангистау могут обратиться за консультацией в лечебные учреждения нашего региона.
Телефоны служб поддержки в медицинских учреждениях региона:
Телефоны служб поддержки в медицинских учреждениях региона:
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Среда, 08 Июля
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