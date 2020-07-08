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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 4946

Сценарист из Жанаозена отказался от гранта в США ради родного города

Акикат Шарапатдинов, 23-летний сценарист из нефтяной столицы Мангистауской области, отказался от бесплатного обучения в университете Нью-Йорка из-за любви к родному городу. По его словам, он уже начал вести проекты в Жанаозене и не смог бросить всё на полпути.

Акикат Шарапатдинов
Патриот родного города, 23-летний житель Жанаозена, отказался от гранта на бесплатное обучение в New York Films Academy после победы в конкурсе сценариев для короткометражных фильмов. В конкурсе принимали участие 150 сценаристов со всего мира.

Акикат Шарапатдинов поделился, что не сразу поверил в то, что он стал победителем конкурса.

- Когда обновлял сайт с результатами - увидел свои и сразу рассказал родителям. Был вынужден отказаться. Друзья, наоборот, говорили, что я зря это сделал, но я не мог бросить команду и проекты в родном городе. В творчестве ведь не так важно, где ты учился, главное - практика. Сейчас мы с командой из «A group entertainment» готовим проекты для поднятия имиджа Жанаозена. Туристы, вбивая в поисковиках название нашего города, видят только упоминания о забастовках и тому подобное. Мне не нравится это, как жителю Жанаозена. За год это всё можно исправить. Мы уже снимали фильм «Караша» - народ его принял хорошо, - рассказал Акикат.

По словам Акиката, к написанию сценария для участия в конкурсе его вдохновил фильм аргентинского режиссера Дамиана Сифрона - «Дикие истории».

- Сценарий был написан в жанре «драма». Суть такова - на своей свадьбе жених узнаёт, что все бывшие его невесты обслуживают мероприятие: фотограф, повар, ведущий. О том, как так получилось, парень интересуется у своей девушки. Она рассказывает ему о моментах отношений с каждой из этих бывших. Услышав всё это, парень осознаёт, что его невесту знают, как не совсем верную девушку. От этого он впадает в депрессию и решает покончить жизнь самоубийством. Как впоследствии оказывается, горе-жених в прошлом встречался с подругой своей невесты и жестоко бросил её. Девушка сильно горевала от расставания, впала в депрессию и в конце концов оказалась в «психушке». Её подруга решила отомстить и сделала это таким вот образом - подстроив «совпадения» во время свадьбы, - пояснил Акикат.

В дальнейшем Акикат планирует закончить начатые им проекты - развивать туристский потенциал и имидж родного города.

Напомним, Акикат Шарапатдинов снял видео в благодарность врачам и полицейским в Актау.



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Комментарии ( 15 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 21:55
Наверное нуротановец.
 
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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 20:50
Ну Ну,
Языковой барьер наверное. Перелет бы ему оплатили

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • Freeman81
  • Ну Ну
 dvd.mo (Посетители) Сегодня, 20:48
Дурак он что ещё сказать?! В Жанаузене ловить нечего, там одни приезжие.
 
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  • Freeman81
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 20:46
Оспади, как дичь lol
 
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  • leo529
  • Papirosso
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 19:57
Скорее всего нет денег на перелеты
 
-1
  • askar1905
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  • Ну Ну
  • Pear
 Космос (Посетители) Сегодня, 19:33
Непонятный поступок, мягко говоря...
Мог бы "поднимать иммидж" Ж.Узена имея гораздо больше возможностей, чем в самом Узене. И не только Ж.Узень, а весь наш край воспевал бы с такой высоты! Не понятно...(((
 
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  • montgomery
 Pipito_200 (Посетители) Сегодня, 19:15
Цитата: montgomery
... а с другой стороны - это ПОСТУПОК!
Италия или Франция бы была с пользой, а с США приезжают с обучения "чужие" с "промытыми" мозгами . Минут сорок разговаривал, долго ехали в такси, с умным таким парнем (учился в США ), жаль и его и родных ...любящий теперь штаты "перекати поле" ... с чужой приклееной улыбкой...
Цитата: Neo_85
Валить надо было от сюда
... если навсегда то разумно поддерживаю и денег будет больше но ... много но .Личный выбор каждого человека его право, выбор деньги или счастье ( в чужой среде -стране-менталитете )
 
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  • Freeman81
 montgomery (Посетители) Сегодня, 18:13
Цитата: Guz
Empro,
Тут трясина.

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  • Космос
  • ЁмоЁ
  • shurik_kz11
 Businessman (Посетители) Сегодня, 18:11
Акикат, если еще не поздно, езжай отучись, посмотри мир и возвращайся с новыми знаниями и расширенным кругозором. Только грамотная молодежь может дать толчок в развитии нашего региона. К сожалению большая часть молодежи, которая сегодня получила портфели и кабинеты, не способна решать большие задачи.У них очень узкий местечковый кругозор...
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 17:49
montgomery,
Он молод и повзраслев многое поймёт,но это будет потом.
 
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