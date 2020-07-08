Сценарист из Жанаозена отказался от гранта в США ради родного города

Акикат Шарапатдинов
Патриот родного города, 23-летний житель Жанаозена, отказался от гранта на бесплатное обучение в New York Films Academy после победы в конкурсе сценариев для короткометражных фильмов. В конкурсе принимали участие 150 сценаристов со всего мира.
Акикат Шарапатдинов поделился, что не сразу поверил в то, что он стал победителем конкурса.
- Когда обновлял сайт с результатами - увидел свои и сразу рассказал родителям. Был вынужден отказаться. Друзья, наоборот, говорили, что я зря это сделал, но я не мог бросить команду и проекты в родном городе. В творчестве ведь не так важно, где ты учился, главное - практика. Сейчас мы с командой из «A group entertainment» готовим проекты для поднятия имиджа Жанаозена. Туристы, вбивая в поисковиках название нашего города, видят только упоминания о забастовках и тому подобное. Мне не нравится это, как жителю Жанаозена. За год это всё можно исправить. Мы уже снимали фильм «Караша» - народ его принял хорошо, - рассказал Акикат.
По словам Акиката, к написанию сценария для участия в конкурсе его вдохновил фильм аргентинского режиссера Дамиана Сифрона - «Дикие истории».
- Сценарий был написан в жанре «драма». Суть такова - на своей свадьбе жених узнаёт, что все бывшие его невесты обслуживают мероприятие: фотограф, повар, ведущий. О том, как так получилось, парень интересуется у своей девушки. Она рассказывает ему о моментах отношений с каждой из этих бывших. Услышав всё это, парень осознаёт, что его невесту знают, как не совсем верную девушку. От этого он впадает в депрессию и решает покончить жизнь самоубийством. Как впоследствии оказывается, горе-жених в прошлом встречался с подругой своей невесты и жестоко бросил её. Девушка сильно горевала от расставания, впала в депрессию и в конце концов оказалась в «психушке». Её подруга решила отомстить и сделала это таким вот образом - подстроив «совпадения» во время свадьбы, - пояснил Акикат.
В дальнейшем Акикат планирует закончить начатые им проекты - развивать туристский потенциал и имидж родного города.
Напомним, Акикат Шарапатдинов снял видео в благодарность врачам и полицейским в Актау.
Акикат Шарапатдинов поделился, что не сразу поверил в то, что он стал победителем конкурса.
- Когда обновлял сайт с результатами - увидел свои и сразу рассказал родителям. Был вынужден отказаться. Друзья, наоборот, говорили, что я зря это сделал, но я не мог бросить команду и проекты в родном городе. В творчестве ведь не так важно, где ты учился, главное - практика. Сейчас мы с командой из «A group entertainment» готовим проекты для поднятия имиджа Жанаозена. Туристы, вбивая в поисковиках название нашего города, видят только упоминания о забастовках и тому подобное. Мне не нравится это, как жителю Жанаозена. За год это всё можно исправить. Мы уже снимали фильм «Караша» - народ его принял хорошо, - рассказал Акикат.
По словам Акиката, к написанию сценария для участия в конкурсе его вдохновил фильм аргентинского режиссера Дамиана Сифрона - «Дикие истории».
- Сценарий был написан в жанре «драма». Суть такова - на своей свадьбе жених узнаёт, что все бывшие его невесты обслуживают мероприятие: фотограф, повар, ведущий. О том, как так получилось, парень интересуется у своей девушки. Она рассказывает ему о моментах отношений с каждой из этих бывших. Услышав всё это, парень осознаёт, что его невесту знают, как не совсем верную девушку. От этого он впадает в депрессию и решает покончить жизнь самоубийством. Как впоследствии оказывается, горе-жених в прошлом встречался с подругой своей невесты и жестоко бросил её. Девушка сильно горевала от расставания, впала в депрессию и в конце концов оказалась в «психушке». Её подруга решила отомстить и сделала это таким вот образом - подстроив «совпадения» во время свадьбы, - пояснил Акикат.
В дальнейшем Акикат планирует закончить начатые им проекты - развивать туристский потенциал и имидж родного города.
Напомним, Акикат Шарапатдинов снял видео в благодарность врачам и полицейским в Актау.