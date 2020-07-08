Имеем право знать! Жители задали 16 вопросов акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову

Фото из архива Lada.kz
Аким Мангистауской области Серикбай Трумов выступит в прямом эфире завтра, 9 июля, в 11 часов.
Брифинг будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Мангистау» и на странице Центра общественных коммуникаций в Facebook и на официальной странице акимата Мангистауской области в Instagram.
В редакцию поступают вопросы от жителей региона, но получить ответы на них в связи с ограничением предоставления информации общественности от ряда организаций в последнее время не представляется возможным, поэтому задаём эти вопросы акиму области господину Трумову:
1. Поступает информация о том, что с 1 по 7 июля в Мангистауской области от полисегментарной пневмонии скончались 115 человек. Какое реальное число умерших?
2. Полисегментарная пневмония является следствием поражения организма человека коронавирусной инфекцией. Почему статистика заболеваемости и смертности от полисегментарной пневмонии не озвучивается населению. Не является ли это сокрытием реальной картины заболевания и смертности от коронавирусной инфекции в Мангистау?
3. Можете прокомментировать тот факт, что руководитель регионального управления здравоохранения области заболела пневмонией?
4. Создан ли в Мангистау хотя бы месячный запас жаропонижающих, противовирусных и других препаратов и средств для лечения коронавирусной инфекции.
5. Когда в соответствии с решением Министерства здравоохранения РК в Мангистау будут организованы мобильные медицинские бригады, и будут ли работать Corona-taxi?
6. Было озвучено, что медицинские работники из России будут направлены в особо нуждающиеся регионы. Входит ли наша область в этот список? Если да, то сколько медработников к нам направят? Будет ли перенаправлена в наш регион какая-то часть медицинской гуманитарной помощи из России?
5. Рассматривается ли вопрос о переоборудовании здания Ассамблеи народов Казахстана в Актау в провизорный стационар?
6. Общее количество госпитализированных на сегодняшний день с диагнозом CОViD-19 и пневмония в Актау?
7. Количество выявленных больных коронавирусом и пневмонией, проходящих лечение на дому в Актау и Жанаозене?
8. Создана ли карта заболеваемости по районам области и по Актау?
9. В каких районах фиксируется наибольшее количество заболевших по региону и в городе? Анализируются ли эти данные?
10. Какое количество государственных служащих заражены коронавирусом или пневмонией?
11. Каким образом происходит захоронение умерших больных? Где их хоронят? Какое количество умерших от коронавируса и пневмонии в регионе на сегодняшний день?
12. Каким образом производится помощь амбулаторным больным, так как невозможно дозвониться в «Скорую» и к участковым врачам?
13. Можно ли воспользоваться отчислениями в фонд страхования, чтобы пройти тесты на коронавирус и пневмонию?
14. Каково число умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии медицинских работников в Мангистау за весь период пандемии?
15. Требуется ли в регионе создание дополнительных мобильных или стационарных пунктов размещения и лечения больных? Какие для этого требуются средства? Не рассматривается ли в этом плане участие региональных нефтяных компаний?
16. Присутствуют ли представители правоохранительных органов под видом медицинских работников в медицинских учреждениях региона для ограничения распространения информации и панического настроения среди населения?
Брифинг будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Мангистау» и на странице Центра общественных коммуникаций в Facebook и на официальной странице акимата Мангистауской области в Instagram.
В редакцию поступают вопросы от жителей региона, но получить ответы на них в связи с ограничением предоставления информации общественности от ряда организаций в последнее время не представляется возможным, поэтому задаём эти вопросы акиму области господину Трумову:
1. Поступает информация о том, что с 1 по 7 июля в Мангистауской области от полисегментарной пневмонии скончались 115 человек. Какое реальное число умерших?
2. Полисегментарная пневмония является следствием поражения организма человека коронавирусной инфекцией. Почему статистика заболеваемости и смертности от полисегментарной пневмонии не озвучивается населению. Не является ли это сокрытием реальной картины заболевания и смертности от коронавирусной инфекции в Мангистау?
3. Можете прокомментировать тот факт, что руководитель регионального управления здравоохранения области заболела пневмонией?
4. Создан ли в Мангистау хотя бы месячный запас жаропонижающих, противовирусных и других препаратов и средств для лечения коронавирусной инфекции.
5. Когда в соответствии с решением Министерства здравоохранения РК в Мангистау будут организованы мобильные медицинские бригады, и будут ли работать Corona-taxi?
6. Было озвучено, что медицинские работники из России будут направлены в особо нуждающиеся регионы. Входит ли наша область в этот список? Если да, то сколько медработников к нам направят? Будет ли перенаправлена в наш регион какая-то часть медицинской гуманитарной помощи из России?
5. Рассматривается ли вопрос о переоборудовании здания Ассамблеи народов Казахстана в Актау в провизорный стационар?
6. Общее количество госпитализированных на сегодняшний день с диагнозом CОViD-19 и пневмония в Актау?
7. Количество выявленных больных коронавирусом и пневмонией, проходящих лечение на дому в Актау и Жанаозене?
8. Создана ли карта заболеваемости по районам области и по Актау?
9. В каких районах фиксируется наибольшее количество заболевших по региону и в городе? Анализируются ли эти данные?
10. Какое количество государственных служащих заражены коронавирусом или пневмонией?
11. Каким образом происходит захоронение умерших больных? Где их хоронят? Какое количество умерших от коронавируса и пневмонии в регионе на сегодняшний день?
12. Каким образом производится помощь амбулаторным больным, так как невозможно дозвониться в «Скорую» и к участковым врачам?
13. Можно ли воспользоваться отчислениями в фонд страхования, чтобы пройти тесты на коронавирус и пневмонию?
14. Каково число умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии медицинских работников в Мангистау за весь период пандемии?
15. Требуется ли в регионе создание дополнительных мобильных или стационарных пунктов размещения и лечения больных? Какие для этого требуются средства? Не рассматривается ли в этом плане участие региональных нефтяных компаний?
16. Присутствуют ли представители правоохранительных органов под видом медицинских работников в медицинских учреждениях региона для ограничения распространения информации и панического настроения среди населения?