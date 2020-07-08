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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:27

Просмотров: 4224

Имеем право знать! Жители задали 16 вопросов акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову

Онлайн-брифинг с участием Серикбая Трумова на тему «Эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области и меры по борьбе с коронавирусом» состоится 9 июля. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Аким Мангистауской области Серикбай Трумов выступит в прямом эфире завтра, 9 июля, в 11 часов.

Брифинг будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Мангистау» и на странице Центра общественных коммуникаций в Facebook и на официальной странице акимата Мангистауской области в Instagram.

В редакцию поступают вопросы от жителей региона, но получить ответы на них в связи с ограничением предоставления информации общественности от ряда организаций в последнее время не представляется возможным, поэтому задаём эти вопросы акиму области господину Трумову:

1. Поступает информация о том, что с 1 по 7 июля в Мангистауской области от полисегментарной пневмонии скончались 115 человек. Какое реальное число умерших?

2. Полисегментарная пневмония является следствием поражения организма человека коронавирусной инфекцией. Почему статистика заболеваемости и смертности от полисегментарной пневмонии не озвучивается населению. Не является ли это сокрытием реальной картины заболевания и смертности от коронавирусной инфекции в Мангистау?

3. Можете прокомментировать тот факт, что руководитель регионального управления здравоохранения области заболела пневмонией?

4. Создан ли в Мангистау хотя бы месячный запас жаропонижающих, противовирусных и других препаратов и средств для лечения коронавирусной инфекции.

5. Когда в соответствии с решением Министерства здравоохранения РК в Мангистау будут организованы мобильные медицинские бригады, и будут ли работать Corona-taxi?

6. Было озвучено, что медицинские работники из России будут направлены в особо нуждающиеся регионы. Входит ли наша область в этот список? Если да, то сколько медработников к нам направят? Будет ли перенаправлена в наш регион какая-то часть медицинской гуманитарной помощи из России?

5. Рассматривается ли вопрос о переоборудовании здания Ассамблеи народов Казахстана в Актау в провизорный стационар?

6. Общее количество госпитализированных на сегодняшний день с диагнозом CОViD-19 и пневмония в Актау?

7. Количество выявленных больных коронавирусом и пневмонией, проходящих лечение на дому в Актау и Жанаозене?

8. Создана ли карта заболеваемости по районам области и по Актау?

9. В каких районах фиксируется наибольшее количество заболевших по региону и в городе? Анализируются ли эти данные?

10. Какое количество государственных служащих заражены коронавирусом или пневмонией?

11. Каким образом происходит захоронение умерших больных? Где их хоронят? Какое количество умерших от коронавируса и пневмонии в регионе на сегодняшний день?

12. Каким образом производится помощь амбулаторным больным, так как невозможно дозвониться в «Скорую» и к участковым врачам?

13. Можно ли воспользоваться отчислениями в фонд страхования, чтобы пройти тесты на коронавирус и пневмонию?

14. Каково число умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии медицинских работников в Мангистау за весь период пандемии?

15. Требуется ли в регионе создание дополнительных мобильных или стационарных пунктов размещения и лечения больных? Какие для этого требуются средства? Не рассматривается ли в этом плане участие региональных нефтяных компаний?

16. Присутствуют ли представители правоохранительных органов под видом медицинских работников в медицинских учреждениях региона для ограничения распространения информации и панического настроения среди населения?



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Комментарии ( 9 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 22:34
"Полисегментарная пневмония является следствием поражения организма человека коронавирусной инфекцией... Не является ли это сокрытием реальной картины заболевания и смертности от коронавирусной инфекции в Мангистау?"
Какой ответ Вы ожидаете на этот вопрос?? Аким скажет: "Да, это является сокрытием реальной картины!"? nini
Думаю, что и с этим вопросом: "Присутствуют ли представители правоохранительных органов под видом медицинских работников в медицинских учреждениях региона для ограничения распространения информации и панического настроения среди населения?" ответ ясен.
 
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  • Космос
  • Ну Ну
 Рома (Посетители) Сегодня, 22:08
Ув. Лада, добавьте пожалуйста следующие вопросы:
1) почему перестали дезинфицировать в местах скоплениях людей: площади, парки, скверы, остановки, пешеходные дорожки, детские площадки и т.д;
2) какие будут предприняты меры по возобновлению работы КТ в государственных медучреждениях и будет ли выделено финансирование по закупке дополнительных КТ;
3) принимаются ли решения по увеличению карет скорой помощи и сокращению времени ожидании карет скорой помощи согласно установленного нормативного времени ожидании, прописанных в приказе министра здравоохранения;
4) будут ли все расходы по лечению вирусных заболевании возмещены за счёт государства, т.к. лечение заразных заболевании в интересах всего государства, потому что это влияет на стабильность и безопасность всей нации;
5) когда начнут массовое тестирование население, как это сделали в РФ. Только массовое бесплатное тестирование позволить на ранних стадиях зафиксировать CoVid-19 и предупредить смертность;
6) будет ли акимат и здравоохранения региона настаивать на привлечение в регион дополнительных квалифицированных специалистов для помощи нашим медикам в борьбе с CoVid-19 и пневмонии;
7) почему прекратили выдачу бесплатных средств защиты для уязвимых слоев населения (инвалиды всех групп, многодетные, пенсионеры и т.д.);
8) когда решится вопрос с столпотворением в пунктах приема больных и в сбалансированном приёме больных, исключая столпотворения в очередях на прием к врачу ... и т.д.
Ещё ест много вопросов, но они должны решатся в рабочем порядке, без привлечения посторонних лиц.
 
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  • shurik_kz11
  • синдбад
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 21:50
Он не может ответить почему деревья а городе 3 года не поливают, а вы хотите от него за ковид узнать

Максимум перескажет основные места из выступления второго
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 21:24
Цитата: Космос
Основной перечень лекарств для лечения амбулаторно более-менее определён, есть даже памятки от минздрава. Почему бы не сделать в упаковке уже готовые комплектв медикаментов с памяткой и рекомендациями?
Тут процитирую бывшею вице-министра здравоохранения Казахстана Тамару Вощенкову.
Бесплатное обеспечение лекарствами больных коронавирусной инфекцией — очень даже неплохое предложение. И больших денег это не потребует. Другой вопрос, а кому и что назначать? Ведь в учет берется не только сам вирус и возможное бактериальное осложнение, но и хронические болезни пациентов. Особенно тяжело больным сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и ожирением. Кому-то действительно следует подключать антибиотики в протокол, а другим не требуется даже противовирусный препарат.
Сейчас то самое время, когда фармацевтический бизнес зарабатывает покруче торговцев оружием и наркотиками

Я знаю пациентов, которые пьют сразу три антибиотика при нормальной температуре. И тут совсем непонятно, от чего они реально погибнут. То, что люди занялись самолечением, причем фанатичным, наглядно демонстрирует зрелость общества.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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Coffee (Посетители) Сегодня, 21:22
Цитата: Daulet201999
Почему 103 не берут телефон?


Звоните на 31 75 55 . В СМИ выкладывали сообщение, что теперь для вызова скорой помощи необходимо звонить по новому номеру. Из-за перегруженности, им пришлось обновить номер.
 
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  • Барабашка
  • shurik_kz11
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:59
Кому интересно, постойте около морга и посмотрите сколько людей привозят и забирают. И поймёте что твориться у нас
 
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  • Нурекен
  • синдбад
 Барабашка (Посетители) Сегодня, 20:15
Короче второй день в Жанаозене терапевт не может получить снимок рентгена, нет пленки, говорят отправим по электронке, не умеют отправлять, то нет интернета, вот как теперь быть?
 
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  • Ну Ну
  • Галина63
  • Нурекен
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:11
Почему 103 не берут телефон? Может надо добавить операторов или тел аппаратов не хватает?
 
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  • montgomery
  • Ну Ну
  • alixah
  • Галина63
  • Нурекен
  • almaty2018
  • Рома
  • синдбад
 Космос (Посетители) Сегодня, 19:54
Люди напуганы и всё равно будут заниматься самолечением, наугад скупая лекарства какие нужно и не нужно, создавая ажиотаж и дефицит. Может быть отрегулировать эту ситуацию? Например следующим образом. Основной перечень лекарств для лечения амбулаторно более-менее определён, есть даже памятки от минздрава. Почему бы не сделать в упаковке уже готовые комплектв медикаментов с памяткой и рекомендациями? Уже готовые такие комплекты пустить в реализацию, чтобы люди сами не гадали, что им покупать?
Может быть даже на бесплатной основе раздавать их людям? Деньги же выделяют на борьбу, тут именно целевое использование будет.
Время такое гиблое, у каждого должен быть такой комплект для выживания!
 
 

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