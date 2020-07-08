Сайт для обмена медикаментами открыли в Актау

Иллюстративное фото с сайта publy.ru
Неравнодушные жители Актау открыли сайт для быстрого обмена медикаментами и актуальной информации о наличии лекарств.
В Алматы уже был создан подобный сайт, однако сервис был предусмотрен для обмена медикаментами по всей стране, что усложнило его деятельность в отдельных городах.
В Алматы уже был создан подобный сайт, однако сервис был предусмотрен для обмена медикаментами по всей стране, что усложнило его деятельность в отдельных городах.
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