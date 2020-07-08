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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:54

Просмотров: 1994

Полива нет, но деньги капают! Жители Актау возмутились рекламой на резервуарах для полива

Размещённая на резервуарах реклама возмутила горожан. Ситуацию прокомментировали в общественном объединении (ОО) «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».

Фото автора
На ёмкостях, предназначенных для полива зелёных насаждений, разместили рекламу.

Жителей города возмутил этот факт, так как, по их мнению, деньги, оплаченные за рекламу, могут возместить ежегодно затрачиваемые на полив бюджетные средства.

В пресс-службе компании-озеленителя прокомментировали жалобу жителей.

- При проведении презентации системы индивидуального полива с применением ёмкостей акиматом города было предложено размещать рекламные баннеры отечественных производителей и баннеры с достопримечательностями нашего края. В городе установлено таких 250 резервуаров. Наша компания не имеет доходов с размещения рекламных баннеров, - отметили в пресс-службе ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».



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Комментарии ( 7 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 22:41
Наша компания не имеет доходов с размещения рекламных баннеров - а кто имеет? акимат? не поверю что она там бесплатно висит
 
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  • tolk
 бобер (Посетители) Сегодня, 21:47
Я стесняюсь спросить, а что, даже презентация случилась? Неужели где то полив попер хотя бы на пару минут?!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • tolk
  • None None
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 21:11
Акимату нужно сразу оговорить что на этих емкостях была только социальная реклама. К примеру что тюленей, собак, кошек и другую живность бить нельзя, что нужно охранят и приумножать зеленные насаждения, о том что коррупция в органах власти убивает тысячи граждан Казахстана и беря взятку ты убиваешь свой народ и страну.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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  • Ну Ну
  • tolk
  • n92
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 21:03
Написал бы я пару мыслей, да забанят

Внаглую пилят деньги, внаглую закупили 250 бочек и они стоят пустые, все сохнет и никто из власти ничего не видит

Пилите, Шура, пилите....
 
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  • Ну Ну
  • Papirosso
  • tolk
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 20:15
А деревья как засызали так и зысызают, уже начали выкорчевывать высохшие деревья, чтобы не бросались в глаза.
"Атамекен" - ответьте пожалуйста лучше на этот вопрос, когда ваши бочки будут использоваться по назначению, для полива, и кто ответит (заплатит, восстановит) погибшие от засухи деревья?
Мне, как налогоплательщика - это интересно...
 
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  • tolk
 Mona (Посетители) Сегодня, 20:13
Пол-лета прошло, а у нас, как обычно, сплошные цифры (в т.ч. номера телефонов), и никакого толка!
 
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  • montgomery
  • tolk
  • Юрий Спассков
 Pear (Посетители) Сегодня, 20:04
Редакция, хоть бы замазали телефоны, сами рекламу делаете.
Далее. Производители воды, это, конечно, очень важные "отечественные производители". Помимо этих есть еще АктауЛифт, которые получив нахаляву технику - лифты, устанавливают в них доски с рекламой + реклама на кнопках. Вероломно вешают доски, сверлят металл.
 
 

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