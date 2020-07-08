Полива нет, но деньги капают! Жители Актау возмутились рекламой на резервуарах для полива

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На ёмкостях, предназначенных для полива зелёных насаждений, разместили рекламу.



Жителей города возмутил этот факт, так как, по их мнению, деньги, оплаченные за рекламу, могут возместить ежегодно затрачиваемые на полив бюджетные средства.



В пресс-службе компании-озеленителя прокомментировали жалобу жителей.



- При проведении презентации системы индивидуального полива с применением ёмкостей акиматом города было предложено размещать рекламные баннеры отечественных производителей и баннеры с достопримечательностями нашего края. В городе установлено таких 250 резервуаров. Наша компания не имеет доходов с размещения рекламных баннеров, - отметили в пресс-службе ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».