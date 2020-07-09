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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:46

Просмотров: 1866

В Мангистау выявлено 70 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9 июля в Мангистауской области зарегистрировано 1742 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует официальный портал coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
За сутки COVID-19 подтвердился у 70 человек. Также выявлено 53 бессимптомных носителя.

От коронавируса в Мангистауской области вылечились 1154 человека.



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Комментарии ( 4 )

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  • Рома
  • Галина63
 MAXISS (Посетители) Сегодня, 11:15
Рома,
PS: хочется верить, что после выпуска вакцины, наше государство закупить 20 млн вакцин и проведет бесплатную массовую вакцинацию населения. Таким образом государство сможет сгладить все провалы в борьбе с CoVid-19/
вашим словам да богу в уши......
 
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  • MAXISS
  • Галина63
 Рома (Посетители) Сегодня, 10:54
Одна мелькая (микроскопическая) зараза может испортить все планы человека или разрушить его мечты ... ah1n1
Носите и не снимайте маски, мойте чаще руки, детей держите дома или купите им компьютер или приставку, чтобы сидели дома. Стариков уговаривайте не выходить из дома.
Испытания российской вакцины завершаться в конце лета. Однако до нас дойдут в конце или в начале года. Так что ждать ещё долго. Терпите и берегите своё здоровье.

PS: хочется верить, что после выпуска вакцины, наше государство закупить 20 млн вакцин и проведет бесплатную массовую вакцинацию населения. Таким образом государство сможет сгладить все провалы в борьбе с CoVid-19/
 
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 babushka (Посетители) Сегодня, 10:13
Так и есть в 10 раз больше
 
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  • синдбад
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 10:03
У меня у знакомого вся семья температурит, сестру его забрали в инф.больницу 1 мкр, так у них(те кто остался дома) до сих пор не взяли анализы(5 дней прошло), записали на КТ на 13 июля, на COVID на 15 июля. Денег на платное у них нет. Спросил как же он лечится без подтверждения анализа? Он сказал что врачи ему посоветовали лечится сразу от COVID. Так вот к чему я, возможно он и его семья не одни такие у кого вовремя не берут анализы на COVID? Иначе бы зараженных было бы в десять раз больше. Он же ходит в магазин за продуктами.
 
 

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