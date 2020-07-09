В Мангистау выявлено 70 новых случаев COVID-19

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За сутки COVID-19 подтвердился у 70 человек. Также выявлено 53 бессимптомных носителя.
От коронавируса в Мангистауской области вылечились 1154 человека.
От коронавируса в Мангистауской области вылечились 1154 человека.
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Четверг, 09 Июля
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Комментарии ( 4 )
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