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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 1847

В Жанаозене молодёжь объединилась в борьбе с COVID-19

Группа неравнодушных молодых людей не осталась в стороне во время карантина и помогает больным и медработникам. Видео было снято блогером из Жанаозена Бериком Сунгатовым и размещено в сетевом издании ztb.kz.

Кадр видео
Молодые люди привозят в больницы жизненно необходимые кислородные баллоны и медицинские препараты. В Жанаозене, по их словам, ощущается нехватка кислородных баллонов, так как один баллон рассчитан на 2-3 часа. Они также сами проводят необходимую дезинфекцию.

- Все это делается на добровольных началах. Все помогают бесплатно и призывают остальных не оставаться в стороне и присоединиться. Местные бизнесмены и представители акимата тоже стараются помогать активистам, - говорит в видео блогер Берик Сунгатов.


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Группа неравнодушных парней в Жанаозене решила не оставаться в стороне во время бушующего коронавируса и помогать своими силами больным и медработникам. ⠀ Ребята ищут и привозят кислородные баллоны в больницы, где пациентам они жизненно необходимы. Они отмечают, что один баллон хватает лишь на 2-3 часа, соответственно, их нехватка ощущается. Сами делают дезинфекцию, перевозят необходимые медицинские препараты. ⠀ Инициатива казахстанцев самостоятельная, на добровольных началах. Все помогают бесплатно и призывают остальных не оставаться в стороне. Местные бизнесмены и представители акимата тоже стараются помогать активистам. @berik_sungatov

Публикация от Сетевое издание «ZTB.KZ» (@ztb_kz)




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Комментарии ( 2 )

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  • Ingul
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:15
Мужики настоящии, не то что ваш гла-врач
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • синдбад
  • Neo_85
  • Ingul
 МаккенZи (Посетители) Сегодня, 17:11
Вот и у нас появились пионеры-волонтёры.

Честь и хвала вам, парни! spasibo
 
 

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