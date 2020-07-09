В Жанаозене молодёжь объединилась в борьбе с COVID-19

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Группа неравнодушных парней в Жанаозене решила не оставаться в стороне во время бушующего коронавируса и помогать своими силами больным и медработникам. ⠀ Ребята ищут и привозят кислородные баллоны в больницы, где пациентам они жизненно необходимы. Они отмечают, что один баллон хватает лишь на 2-3 часа, соответственно, их нехватка ощущается. Сами делают дезинфекцию, перевозят необходимые медицинские препараты. ⠀ Инициатива казахстанцев самостоятельная, на добровольных началах. Все помогают бесплатно и призывают остальных не оставаться в стороне. Местные бизнесмены и представители акимата тоже стараются помогать активистам. @berik_sungatov