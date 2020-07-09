В Жанаозене молодёжь объединилась в борьбе с COVID-19

- Все это делается на добровольных началах. Все помогают бесплатно и призывают остальных не оставаться в стороне и присоединиться. Местные бизнесмены и представители акимата тоже стараются помогать активистам, - говорит в видео блогер Берик Сунгатов.

Молодые люди привозят в больницы жизненно необходимые кислородные баллоны и медицинские препараты. В Жанаозене, по их словам, ощущается нехватка кислородных баллонов, так как один баллон рассчитан на 2-3 часа. Они также сами проводят необходимую дезинфекцию.