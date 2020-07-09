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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 523

Lada.kz теперь и в казахстанской ленте новостей ВКонтакте

В социальной сети ВКонтакте запущена лента локальных новостей, куда включено информационное агентство Lada.kz. Об этом заявил представитель социальной сети в Казахстане Олжас Салмурза.

Скриншот с казахстанской ленты новостей Вконтакте
В казахстанской ленте новостей пользователи смогут узнать актуальную информацию о коронавирусе из проверенных источников, а также публикации СМИ, анонсы выступлений артистов, материалы от блогеров, звёзд и лидеров мнений.

Данная услуга доступна со смартфонов в разделе «Интересное». С компьютера — в разделе новостей «Казахстан». Перейти по прямой ссылке можно здесь.

В настоящее время публикуются новости официальных СМИ и знаменитостей. Планируется выпускать записи любых авторов. Для этого необходимо создавать уникальный контент, соответствующий правилам ВКонтакте. В том случае, если публикации пройдут отбор, они появятся в ленте. Заявки на участие можно отправлять в форму.

- Лента станет авторитетным источником информации о коронавирусе и важных событиях страны — проверенные новости будут публиковать официальные сообщества республиканских и региональных СМИ. Также пользователи ВКонтакте из нашей страны получат весомый бонус в виде развлекательного контента. Мы создали новостную ленту, потому что чувствовали необходимость в дополнительной комфортной среде как для читателей, так и для медиа, авторов, музыкантов — всех тех, кто производит локальный контент, - поделился Олжас Салмурза.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ingul
  • GuF
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:12
Конечно же мои поздравления ладе,да и сам я рад. Наконец таки гадости которые я пишу прочитает большее количество людей.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Guz
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 17:50
Мои поздравления!
Желаю успехов и здоровья всей редакции!
 
 

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