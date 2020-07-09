Lada.kz теперь и в казахстанской ленте новостей ВКонтакте

- Лента станет авторитетным источником информации о коронавирусе и важных событиях страны — проверенные новости будут публиковать официальные сообщества республиканских и региональных СМИ. Также пользователи ВКонтакте из нашей страны получат весомый бонус в виде развлекательного контента. Мы создали новостную ленту, потому что чувствовали необходимость в дополнительной комфортной среде как для читателей, так и для медиа, авторов, музыкантов — всех тех, кто производит локальный контент, - поделился Олжас Салмурза.

В казахстанской ленте новостей пользователи смогут узнать актуальную информацию о коронавирусе из проверенных источников, а также публикации СМИ, анонсы выступлений артистов, материалы от блогеров, звёзд и лидеров мнений.Данная услуга доступна со смартфонов в разделе «Интересное». С компьютера — в разделе новостей «Казахстан». Перейти по прямой ссылке можно здесь В настоящее время публикуются новости официальных СМИ и знаменитостей. Планируется выпускать записи любых авторов. Для этого необходимо создавать уникальный контент, соответствующий правилам ВКонтакте. В том случае, если публикации пройдут отбор, они появятся в ленте. Заявки на участие можно отправлять в форму