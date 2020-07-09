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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 1784

Требуется подтверждение! Главный врач в Жанаозене с семьей уехал из города

В социальных сетях появилась информация о том, что главный врач центральной больницы Жанаозена вместе со своей семьей покинул город.

Фото из архива «Лады»
Эта информация активно распространяется среди местных жителей и вызывает предсказуемую оценку предполагаемого факта.

К сожалению, редакция не может ни подтвердить, ни опровергнуть данное сообщение. Но с удовольствием предоставит свою информационную площадку для комментария компетентному ведомству.



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Комментарии ( 8 )

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  • Expert
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 18:38
Я что-то не понял, если уехал то он "клятвоПреступник" выходит ?
 
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  • Anelya26
  • Expert
  • мунайши73
 leo529 (Посетители) Сегодня, 18:17
и вызывает предсказуемую оценку предполагаемого факта
Красиво сказано.
Ох уж эти "сосальные сети" :)
Большинству только подкинь подобную инфу - тут же пойдет г*вно по трубам :)
Такая информация должна тщательно проверяться, впрочем, это уже забота властей, хотя, опять же, кто им особо поверит, даже если правду скажут.
А вообще - ну даже если уехал - кому-то от этого хуже или лучше, на что это влияет? Вот именно - ни на что...
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:10
Комментарий удален за нарушение правил
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 18:09
Да пускай едет,без него меньше заболеет и меньше умрёт.
 
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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 18:08
мунайши73,
От души бы напинал по яйцам тех, кто трогает тюленей.
 
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  • tolk
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:00
Цитата: Marat Schmidt
Хотя, может, чел с семьей уехал на уикенд в Сенек. Или еще в какой-нибудь курортный аульчик нашей области.


Можно сейчас в Кендерли, всей семьёй, тюленей погонять.
 
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 17:58
Начало положено...
 
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 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 17:54
Как говорится, крысы бегут с тонущего корабля.
Хотя, может, чел с семьей уехал на уикенд в Сенек. Или еще в какой-нибудь курортный аульчик нашей области.
 
 

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