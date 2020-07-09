Требуется подтверждение! Главный врач в Жанаозене с семьей уехал из города

Фото из архива «Лады»
Эта информация активно распространяется среди местных жителей и вызывает предсказуемую оценку предполагаемого факта.
К сожалению, редакция не может ни подтвердить, ни опровергнуть данное сообщение. Но с удовольствием предоставит свою информационную площадку для комментария компетентному ведомству.
К сожалению, редакция не может ни подтвердить, ни опровергнуть данное сообщение. Но с удовольствием предоставит свою информационную площадку для комментария компетентному ведомству.