Комментарий получен! Главный врач из Жанаозена находится на лечении

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Информация о том, что главный врач центральной больницы Жанаозена вместе с семьей покинул город, была опровергнута специалистами управления внутренней политики Мангистауской области.



Директор Жанаозенской городской многопрофильной больницы Мурат Сарыев получает лечение в одном из провизорных стационаров, расположенных в городе Актау. Его семья находится в городе Жанаозен. Согласно решению акима города Жанаозен, временно исполняющим обязанности координатора по вопросам здравоохранения по городу Жанаозен назначен Женис Шалкарбаев. Он же исполняет обязанности директора Жанаозенской городской многопрофильной больницы, - сообщили в ведомстве.