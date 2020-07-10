Народный метод защиты от инфекции практикуют жители Актау

Жители Актау стали жечь костры с адраспаном, чтобы защититься от коронавируса. Народный метод защиты от заразы запечатлели на видео.Как рассказали старожилы города, адраспан или могильник обыкновенный уничтожает бактерии и вирусы. К тому же, сжигание травы защищает от злых духов.- Траву нужно просто поджечь, потушить и выделяемый дым сам сделает свое дело. Трава помогает при болезни дыхательных путей. Чай из листьев адраспана лечит болезни почек. Свойств у травы много - не зря она считается священной, - сказал один из аксакалов города.