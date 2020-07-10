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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 5383

Народный метод защиты от инфекции практикуют жители Актау

В Сети опубликовали видео, на котором местные жители сжигают костры с адраспаном, чтобы защититься от коронавирусной инфекции. Старожилы верят, что эта трава обладает волшебными свойствами.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Жители Актау стали жечь костры с адраспаном, чтобы защититься от коронавируса. Народный метод защиты от заразы запечатлели на видео.

Как рассказали старожилы города, адраспан или могильник обыкновенный уничтожает бактерии и вирусы. К тому же, сжигание травы защищает от злых духов.

- Траву нужно просто поджечь, потушить и выделяемый дым сам сделает свое дело. Трава помогает при болезни дыхательных путей. Чай из листьев адраспана лечит болезни почек. Свойств у травы много - не зря она считается священной, - сказал один из аксакалов города.




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Комментарии ( 9 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 14:43
Я прям угадала когда было ещё в народных новостях.)))
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 14:15
Не хватает ещё камланий с бубном

Жить нужно непременно хорошо
 
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Тра та та (Посетители) Сегодня, 13:40
Больше трёх не собираться
 
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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 13:34
Надо не жечь адраспан возле акиматов, надо акимов в этих кострах сжигать, желательно вместе с их первыми заместителями. Теми самыми, которые без ведома акимов все у нас воруют.)))
 
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  • Лия
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 13:18
....о ещё сильно старые дедовские поверье,что адараспан от все защетит и излечит.... ну тогда эту траву надо жечь возле акиматов, может наконец-то они начнут работать, а не пребывать в литаргическом сне....
 
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  • Лия
  • chilian
  • Neo_85
 Guz (Посетители) Сегодня, 13:10
Адраспан защищает от злых духов верит народ,а злые духи сидят в правительстве и их адраспаном не выкуришь их гнать надо в шею.
 
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  • Guz
  • zhanino
  • Лия
  • Neo_85
 Саt (Посетители) Сегодня, 13:04
Средневековье, конечно...

Но что делать, если в скорую дозвониться можно только в течении получаса, раза с двадцатого, в аптеках нет лекарств, а участковые врачи отключают телефон... Вот и жгут траву люди... Да уж. Жуть.
 
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In wa Alla (Посетители) Сегодня, 12:55
Ширком это называется!!!
 
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  • Guz
  • Лия
 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 12:37
А еще она помогает цыганам (и не только им) собирать "дань" с продавцов на рынках за окуривание прилавков
 
 

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