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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 2493

Fake news! Распыляющий красную жидкость самолет засняли на видео в Мангистау

Видео с самолётом, который распылял неизвестную красную жидкость, распространяют пользователи Сети, утверждая, что произошедшее снимали в Мангистау. В центре общественных коммуникаций опровергли данную информацию, заявив, что видео было снято не в Казахстане.

Скриншот видеоматериала
Жители Мангистау распространяют видеоролик, на котором запечатлён самолёт, распыляющий неизвестное вещество красного цвета.

В центре общественных коммуникаций региона сообщили, что самолет не принадлежит министерству обороны Республики Казахстан. Подобные мероприятия проводятся в Соединенных Штатов Америки, и видео, вероятно, сделано там же.

- Обычно в США для тушения пожаров добавляют в воду краситель красного цвета. Это делается специально для того, чтобы обработанная ранее территория была заметна издалека, - пояснили в ЦОК области.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 274 Уголовного Кодекса РК для тех, кто распространяет ложную информацию, предусмотрена уголовная ответственность.




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Комментарии ( 1 )

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  • mer
 montgomery (Посетители) Сегодня, 18:07
Нашим фейкомётам нужна трагедия!
Лучше бы делом занимались!
 
 

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