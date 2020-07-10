Fake news! Распыляющий красную жидкость самолет засняли на видео в Мангистау

Жители Мангистау распространяют видеоролик, на котором запечатлён самолёт, распыляющий неизвестное вещество красного цвета.В центре общественных коммуникаций региона сообщили, что самолет не принадлежит министерству обороны Республики Казахстан. Подобные мероприятия проводятся в Соединенных Штатов Америки, и видео, вероятно, сделано там же.- Обычно в США для тушения пожаров добавляют в воду краситель красного цвета. Это делается специально для того, чтобы обработанная ранее территория была заметна издалека, - пояснили в ЦОК области.Напоминаем, что в соответствии со статьей 274 Уголовного Кодекса РК для тех, кто распространяет ложную информацию, предусмотрена уголовная ответственность.