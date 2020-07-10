Внесены дополнения в работу аэропортов и вокзалов в период карантина в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Постановление главного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова от 10 июля опубликовали на портале «Электронное правительство».
С сегодняшнего дня запрещена торговля в контейнерах, предназначенных для реализации непродовольственных товаров. Помимо этого, провожающим и встречающим запрещено находиться на территории аэропорта Актау и железнодорожного вокзала.
С сегодняшнего дня запрещена торговля в контейнерах, предназначенных для реализации непродовольственных товаров. Помимо этого, провожающим и встречающим запрещено находиться на территории аэропорта Актау и железнодорожного вокзала.