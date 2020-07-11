В Мангистау прибыли девять медиков из России

Медики из России прибыли в Мангистау сегодня, 11 июля. Помощь из России прибыла по инициативе акима области и при спонсорской поддержке акционерного общества «МангистауМунайГаз».- На сегодняшний день объём работы у медицинских работников Мангистау значительно увеличился. Врачи круглосуточно борются за жизнь каждого пациента. Однако, в связи с ростом числа заболевающих в регионе ощущается нехватка медработников. В области всё ещё не хватает реаниматологов, инфекционистов, терапевтов и врачей общей практики, - сообщили в Центре общественных коммуникаций области.Список медицинских работников, прибывших из России:1. Дворницына Карина Константиновна - врач-инфекционист, организатор здравоохранения, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств при CoViD-19. Опыт работ с коронавирусной инфекцией в качестве специалиста и непосредственно руководителя;2. Оганисян Артур Александрович - врач-организатор здравоохранения, врач-невролог, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств. Категория высшая, опыт работ с RDB в качестве специалиста и непосредственно руководителя;3. Шенгиреев Игорь Константинович - врач-невролог, опыт работы с КВИ с коморбидными пациентами. Занимается в том числе патологией коагулопатий, актуальной при КВИ (подбор дозы антикоагулянтов и прочее);4. Захарова Дарья Константиновна - врач-педиатр, кардиолог. Опыт работы с КВИ, ведение пациентов с КВИ и патологией сердечно сосудистой системы, взаимодействие с родильным домом по необходимости. Категория первая;5. Ямалтдинов Азат Афканович - врач-пульмонолог, врач-рентгенолог, врач-фтизиатр. Специалист по лёгочной патологии. Категория высшая;6. Кочергина Валентина Владимировна - врач-реаниматолог, опыт работы с КВИ в отделении реанимации;7. Федоренко Инна Николаевна - врач-терапевт, врач-кардиолог. Работа с коморбидной патологией у лиц старшей возрастной группы в условиях пандемии. Категория высшая;8. Захаров Лев Владимирович - координатор работы сестринского процесса, акушер в условиях пандемии, медицинский брат, организовавший преемственность работы в отделениях КВИ, и приемном покое;9. Суковатицина Ольга Станиславовна - фельдшер, по работе с пациентами с CoViD-19, категория высшая.- Медицинские работники из Москвы уже приступили к своей работе, - добавили в ЦОК региона.