«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 11 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.55 KZT
  • €1 = 465.73 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:51

Просмотров: 1472

В Мангистау прибыли девять медиков из России

Чартерный рейс с медицинскими работниками из России прибыл в наш регион. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона
Медики из России прибыли в Мангистау сегодня, 11 июля. Помощь из России прибыла по инициативе акима области и при спонсорской поддержке акционерного общества «МангистауМунайГаз».

В Мангистау прибыли девять медиков из России


В Мангистау прибыли девять медиков из России


- На сегодняшний день объём работы у медицинских работников Мангистау значительно увеличился. Врачи круглосуточно борются за жизнь каждого пациента. Однако, в связи с ростом числа заболевающих в регионе ощущается нехватка медработников. В области всё ещё не хватает реаниматологов, инфекционистов, терапевтов и врачей общей практики, - сообщили в Центре общественных коммуникаций области.

В Мангистау прибыли девять медиков из России


Список медицинских работников, прибывших из России:

1. Дворницына Карина Константиновна - врач-инфекционист, организатор здравоохранения, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств при CoViD-19. Опыт работ с коронавирусной инфекцией в качестве специалиста и непосредственно руководителя;

2. Оганисян Артур Александрович - врач-организатор здравоохранения, врач-невролог, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств. Категория высшая, опыт работ с RDB в качестве специалиста и непосредственно руководителя;

3. Шенгиреев Игорь Константинович - врач-невролог, опыт работы с КВИ с коморбидными пациентами. Занимается в том числе патологией коагулопатий, актуальной при КВИ (подбор дозы антикоагулянтов и прочее);

4. Захарова Дарья Константиновна - врач-педиатр, кардиолог. Опыт работы с КВИ, ведение пациентов с КВИ и патологией сердечно сосудистой системы, взаимодействие с родильным домом по необходимости. Категория первая;

5. Ямалтдинов Азат Афканович - врач-пульмонолог, врач-рентгенолог, врач-фтизиатр. Специалист по лёгочной патологии. Категория высшая;

6. Кочергина Валентина Владимировна - врач-реаниматолог, опыт работы с КВИ в отделении реанимации;

7. Федоренко Инна Николаевна - врач-терапевт, врач-кардиолог. Работа с коморбидной патологией у лиц старшей возрастной группы в условиях пандемии. Категория высшая;

8. Захаров Лев Владимирович - координатор работы сестринского процесса, акушер в условиях пандемии, медицинский брат, организовавший преемственность работы в отделениях КВИ, и приемном покое;

9. Суковатицина Ольга Станиславовна - фельдшер, по работе с пациентами с CoViD-19, категория высшая.

- Медицинские работники из Москвы уже приступили к своей работе, - добавили в ЦОК региона.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 13:46
Цитата: Добрых дел
А акимат пусть решает вопрос с тендером по автотранспорту, на сегодняшний день это для них важнее
Ну да, ну да,война войной,а жрать (пилить бабло) хочется каждый день.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kolu411 (Посетители) Сегодня, 13:45
Помощь из России прибыла по инициативе акима области

Он только проснулся или только понял что нужно что-то делать?
Это не "инициатива" это даже не "подсмотрел у кого-то"!
Это просто он пытается себя спасти.
P.S. Но как бы то ни было "Спасибо".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Neo_85
  • kolu411
  • mer
  • koronavirus
 Рома (Посетители) Сегодня, 13:32
Хочется верить, что они научать наших, если мягко выразится, некомпетентных в этом вопросе, медработников. Также укажут руководителям местных органов здравоохранения на их недочеты и ошибки. И наконец, помогут правильно организовать и наладить работу медперсонала, которая, если мягко выразиться, не справилась с такой проблемой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • pronina1976
  • babe
  • DAD
  • Ну Ну
  • Neo_85
  • kolu411
  • mer
  • koronavirus
 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 13:14
Россия есть и будет самым надежным другом и помошником для Казахстана! Нет ближе братьев чем Россияне. Спасибо вам. А акимат пусть решает вопрос с тендером по автотранспорту, на сегодняшний день это для них важнее

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика