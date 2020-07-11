Открытие Rixos Water World Aktau перенесли из-за траура

Фото со страницы отеля Rixos Water World Aktau в Instagram

Открытие отеля Rixos Water World Aktau перенесли на 30 июля.



- В это непростое время мы не можем остаться в стороне событий, происходящих в наши дни. На основании распоряжения президента об объявлении общенационального траура в нашей стране 13 июля мы, осознавая всю серьёзность ситуации, хотим объявить о переносе открытия нашего отеля на 30 июля. Здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников является нашим главным приоритетом, мы надеемся, что уже совсем скоро будем приветствовать наших гостей в Rixos Water World Aktau. Берегите себя и своих близких, - говорится в сообщении администрации отеля.

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