«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 11 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.55 KZT
  • €1 = 465.73 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 3062

Открытие Rixos Water World Aktau перенесли из-за траура

Запланированное на 13 июля открытие отеля перенесли на 30 июля. Об этом сообщается на странице отеля в Instagram.

Фото со страницы отеля Rixos Water World Aktau в Instagram
Открытие отеля Rixos Water World Aktau перенесли на 30 июля.

- В это непростое время мы не можем остаться в стороне событий, происходящих в наши дни. На основании распоряжения президента об объявлении общенационального траура в нашей стране 13 июля мы, осознавая всю серьёзность ситуации, хотим объявить о переносе открытия нашего отеля на 30 июля. Здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников является нашим главным приоритетом, мы надеемся, что уже совсем скоро будем приветствовать наших гостей в Rixos Water World Aktau. Берегите себя и своих близких, - говорится в сообщении администрации отеля.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • veselaya
 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 18:47
Вот когда он откроется, можно смело приезжать антикоррупционному комитету с группой захвата, и всёх отдыхающих-тех кто из местных водворять в другой ,,Риксос" без звезд! 100% ни один простой работяга не купит путёвку туда что бы отдохнуть всей семьёй, а х да за новую дорогу спасибо большое, но вы и про асфальт в микрорайонах не забудте! Ок?

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 18:09
Да он еще не готов я туда таксовал. По-моему не готов везде строй мусор. Не туда а проехал на базы. Как кредит платить скажите мне(

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • andreyolder
 ABCD (Посетители) Сегодня, 17:58
Сильно не расстроился!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • andreyolder
  • babe
 RAKKENZO TV (Посетители) Сегодня, 17:53
Народ не поймешь. Открывают плохо, не открывают тоже плохо. Они начинали строительство еще до КВИ, в чем их вина?
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 2garin
  • Ну Ну
  • Коммунист.
  • Neo_85
 mer (Посетители) Сегодня, 17:16
А не пошли бы вы со своим открытием по дальше...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
n92 (Посетители) Сегодня, 17:14
не смешите) кто будет о нас думать? просто скажите что объект сырой и еще не готов) че придумывать сказку)
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 2garin
  • andreyolder
  • Neo_85
 montgomery (Посетители) Сегодня, 16:29
Ох, не вовремя вы ребяты открываетесь, не поймет народ ваших достижений в такое тяжелое время...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика