Акимат передал 30 служебных автомобилей поликлиникам Актау

- Для того, чтобы снизить нехватку автотранспорта в поликлиниках, служебные авто областного акимата теперь будут перевозить участковых врачей. На данный момент часть работников акимата работают в режиме онлайн. По этой причине государственные служащие считают, что данный транспорт сейчас гораздо нужнее врачам, - отметили в ЦОК.

30 служебных автомобилей областного акимата были переданы в Актауские городские поликлиники. Участковые врачи мобильных групп теперь будут выезжать на данных машинах.Кроме этого, местные власти взяли на себя ответственность за дезинфекцию автотранспорта, заправку их горюче-смазочным материалом, обеспечение их водителями и снабжение их средствами индивидуальной защиты, а также и другие расходы.В своём телеобращении глава государства призвал довести количество мобильных групп до 3,5 тысяч. В соответствии с этим и в нашем регионе созданы подобные группы.