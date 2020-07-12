В Мангистау ушли из жизни заслуженные тренеры по боксу

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Как отметили в федерации бокса, "коронавирус не обошёл стороной и спортивную общественность".
- С болью сообщаем о большой потере в федерации бокса Мангистауской области. Из жизни ушли талантливые и грамотные тренеры - судья высшей национальной категории, кандидат в мастера спорта СССР по боксу Берик Ермаганбетов, заслуженный тренер Казахстана по боксу, старший тренер сборной Жанаозена Женис Джарылгапов и старший тренер школы бокса Жанаозена Акылбек Темиров.
К сожалению, это суровая действительность, - сообщили в пресс-службе федерации. ..
Берик Ермаганбетов, Женис Джарылгапов и Акылбек Темиров внесли большой вклад в развитие бокса в регионе.
Судья высшей национальной категории Берик Ермаганбетов был победителем многих международных турниров. Женис Джарылгапов за время работы воспитал призёров и чемпионов Казахстана. Акылбек Темиров проработал тренером по боксу более 30 лет. Воспитанники Акылбека Темирова являются чемпионами Казахстана.
Федерация бокса Мангистауской области выражает свои искренние соболезнования родным и близким, ученикам и тренерам, память о них навеки останется в наших сердцах.
- С болью сообщаем о большой потере в федерации бокса Мангистауской области. Из жизни ушли талантливые и грамотные тренеры - судья высшей национальной категории, кандидат в мастера спорта СССР по боксу Берик Ермаганбетов, заслуженный тренер Казахстана по боксу, старший тренер сборной Жанаозена Женис Джарылгапов и старший тренер школы бокса Жанаозена Акылбек Темиров.
К сожалению, это суровая действительность, - сообщили в пресс-службе федерации. ..
Берик Ермаганбетов
Акылбек Темиров....
Женис Джарылгапов
Берик Ермаганбетов, Женис Джарылгапов и Акылбек Темиров внесли большой вклад в развитие бокса в регионе.
Судья высшей национальной категории Берик Ермаганбетов был победителем многих международных турниров. Женис Джарылгапов за время работы воспитал призёров и чемпионов Казахстана. Акылбек Темиров проработал тренером по боксу более 30 лет. Воспитанники Акылбека Темирова являются чемпионами Казахстана.
Федерация бокса Мангистауской области выражает свои искренние соболезнования родным и близким, ученикам и тренерам, память о них навеки останется в наших сердцах.
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