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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:46

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В Мангистау ушли из жизни заслуженные тренеры по боксу

Из жизни ушли талантливые и грамотные тренеры. Об этом сообщили в федерации бокса Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Как отметили в федерации бокса, "коронавирус не обошёл стороной и спортивную общественность".

- С болью сообщаем о большой потере в федерации бокса Мангистауской области. Из жизни ушли талантливые и грамотные тренеры - судья высшей национальной категории, кандидат в мастера спорта СССР по боксу Берик Ермаганбетов, заслуженный тренер Казахстана по боксу, старший тренер сборной Жанаозена Женис Джарылгапов и старший тренер школы бокса Жанаозена Акылбек Темиров.
К сожалению, это суровая действительность, - сообщили в пресс-службе федерации. ..

В Мангистау ушли из жизни заслуженные тренеры по боксу

Берик Ермаганбетов


В Мангистау ушли из жизни заслуженные тренеры по боксу

Акылбек Темиров
....

В Мангистау ушли из жизни заслуженные тренеры по боксу

Женис Джарылгапов


Берик Ермаганбетов, Женис Джарылгапов и Акылбек Темиров внесли большой вклад в развитие бокса в регионе.

Судья высшей национальной категории Берик Ермаганбетов был победителем многих международных турниров. Женис Джарылгапов за время работы воспитал призёров и чемпионов Казахстана. Акылбек Темиров проработал тренером по боксу более 30 лет. Воспитанники Акылбека Темирова являются чемпионами Казахстана.

Федерация бокса Мангистауской области выражает свои искренние соболезнования родным и близким, ученикам и тренерам, память о них навеки останется в наших сердцах.



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