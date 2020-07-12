В Мангистау ушли из жизни заслуженные тренеры по боксу

Берик Ермаганбетов

Акылбек Темиров

Женис Джарылгапов

Как отметили в федерации бокса, "коронавирус не обошёл стороной и спортивную общественность".- С болью сообщаем о большой потере в федерации бокса Мангистауской области. Из жизни ушли талантливые и грамотные тренеры - судья высшей национальной категории, кандидат в мастера спорта СССР по боксу Берик Ермаганбетов, заслуженный тренер Казахстана по боксу, старший тренер сборной Жанаозена Женис Джарылгапов и старший тренер школы бокса Жанаозена Акылбек Темиров.К сожалению, это суровая действительность, - сообщили в пресс-службе федерации. ......Берик Ермаганбетов, Женис Джарылгапов и Акылбек Темиров внесли большой вклад в развитие бокса в регионе.Судья высшей национальной категории Берик Ермаганбетов был победителем многих международных турниров. Женис Джарылгапов за время работы воспитал призёров и чемпионов Казахстана. Акылбек Темиров проработал тренером по боксу более 30 лет. Воспитанники Акылбека Темирова являются чемпионами Казахстана.Федерация бокса Мангистауской области выражает свои искренние соболезнования родным и близким, ученикам и тренерам, память о них навеки останется в наших сердцах.