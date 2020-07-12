Владельцам шести торговых точек в Актау грозит штраф до 600 тысяч тенге

- В соответствии со статьей 425 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях размер штрафа будет составлять от 30 до 200 месячных расчётных показателей (МРП). Также за неоднократное нарушение санитарных требований в отношении владельца супермаркета «Аман» в 28 микрорайоне будут приняты строгие меры, - отметили в ЦОК.

Мониторинг по торговым объектам проводился сотрудниками отдела предпринимательства городского акимата, специалистами городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, а также сотрудниками полиции.Выяснилось, что в шести торговых точках отсутствуют приборы для измерения температуры, журнал регистрации температуры персонала и журнал о санитарной уборке помещения. Кроме этого, на кассах не оказалось антисептиков, у некоторых работников не было перчаток.На нарушивших санитарные требования владельцев составлены соответствующие акты и взяты объяснения.