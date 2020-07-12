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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:54

Просмотров: 1243

Владельцам шести торговых точек в Актау грозит штраф до 600 тысяч тенге

В ходе мониторинга нарушения по соблюдению санитарных норм выявлены на шести крупных продовольственных торговых объектах в Актау. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Кадр видео
Мониторинг по торговым объектам проводился сотрудниками отдела предпринимательства городского акимата, специалистами городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, а также сотрудниками полиции.

Выяснилось, что в шести торговых точках отсутствуют приборы для измерения температуры, журнал регистрации температуры персонала и журнал о санитарной уборке помещения. Кроме этого, на кассах не оказалось антисептиков, у некоторых работников не было перчаток.

На нарушивших санитарные требования владельцев составлены соответствующие акты и взяты объяснения.

- В соответствии со статьей 425 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях размер штрафа будет составлять от 30 до 200 месячных расчётных показателей (МРП). Также за неоднократное нарушение санитарных требований в отношении владельца супермаркета «Аман» в 28 микрорайоне будут приняты строгие меры, - отметили в ЦОК.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • babe
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Рома (Посетители) Сегодня, 17:24
Почему на доске позора не напечатали названия торговых точек точек?
Проверяющие не все точки проверили, потому то не во всех точках супермаркета "ДАНА" имеются приборы для измерения температуры. Также не видел этих приборов в "ДИНА" и "АЛТЫН FOOD". Наверно "отмазали" или "отмазались"...
stop call podarok
 
-1
  • babe
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57250 (Посетители) Сегодня, 16:34
ВСЕ БОРЕМСЯ С ПАНДЕМИЕЙ, А ЖИТЕЛИ КАК ХОДЯТ БЕЗ МАСОК, ТАК И ХОДЯТ, НЕ ТОЛЬКО В ГОРОДЕ И В ПРИГОРАХ И НА ДАЧАХ.И НИКТО НЕ ШТРАФУЕТ ИХ. ДЛЯ КОГО ТОГДА 30 МРП, И ПРИ ЭТОМ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ЗА ПОРЯДКОМ
 
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  • 57250
 babe (Посетители) Сегодня, 15:57
Да штрафуйте сразу по миллиону, что там мелочиться. Ещё немного и малому и среднему бизнесу будет кранты.
 
 

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