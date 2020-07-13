За сутки в Мангистауской области выявлено 107 случаев COVID-19

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По состоянию на 13 июля COVID-19 подтвердился у 107 человек, 100 из них являются бессимптомными носителями вируса. Таким образом, на сегодняшний день общее число заражённых в Мангистауской области составляет 2156 человек. Об этом информирует cоronavirus2020.kz
От коронавирусной инфекции за сутки вылечились 12 пациентов. Всего по Мангистау за время пандемии выздоровели 1214 человек.
От коронавирусной инфекции за сутки вылечились 12 пациентов. Всего по Мангистау за время пандемии выздоровели 1214 человек.
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