«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 13 Июля
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.55 KZT
  • €1 = 465.73 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 6

Осужденные в Мангистау сшили 40 тысяч защитных костюмов для медиков

Осужденные учреждения ГМ 172/6 изготовили 40 тысяч защитных костюмов для врачей. Для этого они переоборудовали цех по пошиву спецодежды в соответствии с санитарными нормами. В работе задействованы 32 человека. Об этом сообщил Роман Теленьков, пресс-секретарь ДУИС Мангистауской области.

Фото ДУИС Мангистауской области
Защитные костюмы максимальной безопасности начали изготавливать в колонии с начала объявления пандемии.

Осужденные в Мангистау сшили 40 тысяч защитных костюмов для медиков


Осужденные в Мангистау сшили 40 тысяч защитных костюмов для медиков


- Над изготовлением защитных костюмов трудятся 32 человека. Все они официально трудоустроены. За работу получают зарплату в размере 42 500. В первую очередь костюмы приобретают медицинские организации МАнгистауской области, иногда покупают и другие предприятия для безопасности своих сотрудников. Таким образом, осужденные вносят свой вклад в борьбе с пандемией. Стоимость одного защитного костюма 1500 тенге, – рассказал Роман Теленьков, пресс-секретарь ДУИС Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика