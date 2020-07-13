Осужденные в Мангистау сшили 40 тысяч защитных костюмов для медиков

Защитные костюмы максимальной безопасности начали изготавливать в колонии с начала объявления пандемии.- Над изготовлением защитных костюмов трудятся 32 человека. Все они официально трудоустроены. За работу получают зарплату в размере 42 500. В первую очередь костюмы приобретают медицинские организации МАнгистауской области, иногда покупают и другие предприятия для безопасности своих сотрудников. Таким образом, осужденные вносят свой вклад в борьбе с пандемией. Стоимость одного защитного костюма 1500 тенге, – рассказал Роман Теленьков, пресс-секретарь ДУИС Мангистауской области.