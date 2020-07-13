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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:43

Просмотров: 2028

По просьбе акимата Мангистау! Супермаркеты Актау накормят врачей фруктами

Ряд супермаркетов Актау окажет врачам провизорных стационаров помощь в виде фруктов, соков и кефира. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

фото из открытых источников
По информации акимата Мангистауской области, предприниматели будут поочередно привозить медикам продукты питания.

- Каждый помогает как может. Не остались в стороне и наши гипермаркеты и супермаркеты, такие как «Kaz.Fruit.Company», гипермаркеты «Дина» и «Анвар», супермаркеты «АлтынФуд», «Каспиан-Маркет», «Дана», «Аман», - отметили в акимате Мангистау.

Предприниматели, согласно совместному утвержденному графику, будут привозить фрукты и напитки в провизорные центры области врачам для укрепления здоровья.

Как говорят предприниматели, первую партию фруктовых корзин отправят 14 июля врачам МОБ.

- В нашу компанию обратился заместитель акима Мангистауской области с просьбой оказать поддержку врачам. Мы согласились. Завтра мы будем доставлять продукты питания. Медикам подготовили по 50 килограммов яблок и апельсинов, 300 бананов, кефир - 100 пачек и 200 бутылок питьевой воды, – рассказала Жанира Баймаганбетова, юрист ТОО «ADM Group Company».



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Комментарии ( 6 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 15:53
Maximizator,
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Действительно, если общество само решает проблемы, то зачем этот окемат?
 
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  • Космос
 Maximizator (Посетители) Сегодня, 15:48
Медицинское оборудование могут купить жители 26 микрорайона.

Накормить врачей фруктами и напоить кефиром могут супермаркеты.

Отстроить набережную могут промышленные предприятия.

А что могут власти и администрация ?
Назначать тендеры из одного источника на люксовые автомобили на сотни миллионов тенге ?
Класть кривой асфальт, и врать про количество смертей от эпидемии ?

Есть такое учение либертарианство,
его адепты считают - что государственная власть это зло, и государственных структур должно быть как можно меньше. И налогов, и чиновников.
А как мы увидели при эпидемии ковида со многими проблемами люди могут справляться совместно и без участия нерасторопных чиновников.

для ностальгирующих по совку
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  • DAD
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 14:28
Пусть в окемате попросят закрыть оплату счетов, те компании которые услуги представляют, те на которые из бюджета деньги выделили определенным категориям граждан на период ЧС uhmylka .
 
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  • Multiverse
  • Neo_85
  • DAD
  • Космос
  • Галина63
 n92 (Посетители) Сегодня, 14:18
опять кормят и помогают предприниматели...из бюджета хрен что выделят...лучше пустить на асфальт - а там распилить деньги...а воду, фрукты, балоны с кислородом, ивл - пусть предприниматели покупают. Попросили они...
 
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  • Ну Ну
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  • Космос
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:08
Да, хорошая новость!
А аптекари лекарствами медикам помочь не хотят? Может ждут когда акимат лично попросит, как предпринимателей? Наварились они в последнее время не кисло наверное. Мож поделятся с больным народом чуть чуть?
 
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  • mer
 Мэлс (Посетители) Сегодня, 13:45
Это безусловно хорошая новость!

А пенсионеров, детей и тех, кто заболел накормить не хотят??? 30 лет наваривались на нас и грабили эти продавцы всего, а в трудную минуту инициатив что-то не видно! Только по просьбе и если заставить, только тогда телятся!
 
 

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