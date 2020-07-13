По просьбе акимата Мангистау! Супермаркеты Актау накормят врачей фруктами

фото из открытых источников

По информации акимата Мангистауской области, предприниматели будут поочередно привозить медикам продукты питания.



- Каждый помогает как может. Не остались в стороне и наши гипермаркеты и супермаркеты, такие как «Kaz.Fruit.Company», гипермаркеты «Дина» и «Анвар», супермаркеты «АлтынФуд», «Каспиан-Маркет», «Дана», «Аман», - отметили в акимате Мангистау.



Предприниматели, согласно совместному утвержденному графику, будут привозить фрукты и напитки в провизорные центры области врачам для укрепления здоровья.



Как говорят предприниматели, первую партию фруктовых корзин отправят 14 июля врачам МОБ.



- В нашу компанию обратился заместитель акима Мангистауской области с просьбой оказать поддержку врачам. Мы согласились. Завтра мы будем доставлять продукты питания. Медикам подготовили по 50 килограммов яблок и апельсинов, 300 бананов, кефир - 100 пачек и 200 бутылок питьевой воды, – рассказала Жанира Баймаганбетова, юрист ТОО «ADM Group Company».