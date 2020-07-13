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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 2403

В Мангистау направили 56 врачей для помощи местным медикам

Министерство здравоохранение направило в Мангистаускую и Атыраускую области врачей для оказания помощи местным медикам.

фото из открытых источников
Для стабилизации эпидемиологической ситуации в Атырауской и Мангистауской областях по поручению Главы государства в регионы Минздрав направил несколько групп медицинских работников. Об этом сообщает today.kz.

В состав групп вошли вирусологи, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи. Кроме того, в регионы ранее уже приехали специалисты из России.

В Мангистаускую область прибывают 56 специалистов: 42 врача-интерна и пять ученых из Западно-Казахстанского медуниверситета, девять врачей из Российской Федерации.

- В Атыраускую область - 108 специалистов: пять сотрудников Комитета контроля качества товаров и услуг под руководством Главного государственного санитарного врача на транспорте, 10 ученых клинических кафедр, девять резидентов клиницистов НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова», 78 врачей-интернов, а также 6 врачей из Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.



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Комментарии ( 4 )

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Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 19:41
Врач-интерн это как на заводе ученик слесаря так -что не обольщайтесь народ на смертях пневмонийщиков будут натаскивать прошлогодних студентов
 
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  • mer
  • синдбад
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 18:40
мунайши73,
Добрых дел,
Раньше ещё были сомнения, теперь абсолютно убеждён, только предельно жёсткие методы искоренения коррупции.
Только чистка а не перетаскивание грязи из угла в угол.
 
-1
  • tolk
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:10
Я писал уже ,пока в наших областях зряплату нефтяников не приземлят к здравому смыслу(не считая тех, кто действительно занят на сложных и квалифицированных работах на месторождениях) у нас не будет ни медицины, ни образования.
 
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  • синдбад
 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 18:10
Когда в марте и апреле вводили режим ЧП, такие страны как Канада, Япония, Турция, я специально беру страны которые не граничат между собой. Они быстро развернули мобильные госпитали, сделали запас необходимых медикаментов, а так же аппараты ивл. Посмотрите на графики заболеваемости в этих странах! И что сделали в Казахстане? Ровно ничего! В данной ситуации идёт обогощение ,,кучки" аптечных и акиматовских алигархов за счёт жизней простых граждан. Власть просто проср****ла, карантин во время режи ЧП. А теперь? А теперь ,,лохдаун" это как бы и то и другое, но конкретной формулировки нет. Так и спросить не с кого, да и нечего!

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
 

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