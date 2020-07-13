В Мангистау направили 56 врачей для помощи местным медикам

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Для стабилизации эпидемиологической ситуации в Атырауской и Мангистауской областях по поручению Главы государства в регионы Минздрав направил несколько групп медицинских работников. Об этом сообщает today.kz.
В состав групп вошли вирусологи, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи. Кроме того, в регионы ранее уже приехали специалисты из России.
В Мангистаускую область прибывают 56 специалистов: 42 врача-интерна и пять ученых из Западно-Казахстанского медуниверситета, девять врачей из Российской Федерации.
- В Атыраускую область - 108 специалистов: пять сотрудников Комитета контроля качества товаров и услуг под руководством Главного государственного санитарного врача на транспорте, 10 ученых клинических кафедр, девять резидентов клиницистов НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова», 78 врачей-интернов, а также 6 врачей из Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
В состав групп вошли вирусологи, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи. Кроме того, в регионы ранее уже приехали специалисты из России.
В Мангистаускую область прибывают 56 специалистов: 42 врача-интерна и пять ученых из Западно-Казахстанского медуниверситета, девять врачей из Российской Федерации.
- В Атыраускую область - 108 специалистов: пять сотрудников Комитета контроля качества товаров и услуг под руководством Главного государственного санитарного врача на транспорте, 10 ученых клинических кафедр, девять резидентов клиницистов НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова», 78 врачей-интернов, а также 6 врачей из Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.