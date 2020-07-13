В Актау пустые аптеки! В правительстве заявили о месячном запасе лекарств в регионах

В Казахстане принят ряд решений по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.- В страну доставлено 3,5 миллиона упаковок лекарственных средств, которые были распределены и доставлены в регионы. На текущей неделе будет организована поставка дополнительных востребованных лекарственных препаратов, – сообщил экс-аким Мангистау.Между тем, жители Актау по-прежнему испытывают нехватку лекарств в аптеках.- Чтобы купить необходимый препарат, приходится объехать десяток аптек, и даже тогда не всегда удается найти его. Лекарства нужны тем, кто получает лечение дома и в провизорных стационарах. Врачи просто говорят, что у них их нет, а иногда время идет на минуты. Хорошо, что есть группы в интернете, в которых люди либо бесплатно отдают лекарства, либо продают по своей цене. Иногда приходится заказывать из России, – жалуется жительница Актау.