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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:40

Просмотров: 2886

В Актау пустые аптеки! В правительстве заявили о месячном запасе лекарств в регионах

С учетом объемов отечественного производства на сегодня в регионах сформирован месячный запас жаропонижающих и антибактериальных препаратов. Об этом на заседании межведомственной комиссии сообщил Ералы Тугжанов, заместитель премьер-министра РК.

фото из открытых источников
В Казахстане принят ряд решений по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

- В страну доставлено 3,5 миллиона упаковок лекарственных средств, которые были распределены и доставлены в регионы. На текущей неделе будет организована поставка дополнительных востребованных лекарственных препаратов, – сообщил экс-аким Мангистау.

Между тем, жители Актау по-прежнему испытывают нехватку лекарств в аптеках.

В Актау пустые аптеки! В правительстве заявили о месячном запасе лекарств в регионах


- Чтобы купить необходимый препарат, приходится объехать десяток аптек, и даже тогда не всегда удается найти его. Лекарства нужны тем, кто получает лечение дома и в провизорных стационарах. Врачи просто говорят, что у них их нет, а иногда время идет на минуты. Хорошо, что есть группы в интернете, в которых люди либо бесплатно отдают лекарства, либо продают по своей цене. Иногда приходится заказывать из России, – жалуется жительница Актау.



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Комментарии ( 10 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 19:49
Добрых дел,
А ещё пьём кумыс!
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 19:49
Цитата: DAD
Тугжанов для Мангистау ничего не сделал,

Такие никчёмные рукамиводители,как Тугжанов делают что-то,только для карьерного роста и для себя.В его глазах не видно искры божьей,в словах не слышно разума.К великому сожалению-он не одинок.
 
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  • Guz
 DAD (Посетители) Сегодня, 19:27
Тугжанов для Мангистау ничего не сделал, что он может сделать для всего КЗ...
 
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Мэлс (Посетители) Сегодня, 19:08
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • almaty2018
  • DAD
  • Шевченко 81
  • Коммунист.
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 Guz (Посетители) Сегодня, 19:06
Вот волки драные заврались,затрепались и те и эти. Был сегодня в 6 аптеках,аскорбинки нет,парацетомол отсутствует,анальгина нет,но мне всё это не нужно нужно людям я заезжал за шприцем мне шприц понадобился для технужд и шприцов нет мать вашу в огороде видел да сколько можно уже врать как не стыдно. Правительство в отставку,хозяев аптек диверсантов и саботажников в сизо.
 
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 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 18:10
Вот так запасы и сформировали. В аптеки нечего просто не передавали в продажу, а на складе "месячный запас". Адрес склада осталось узнать?
 
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 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 18:09
Делаем шлем из фольги, смотрим новости КТК и Хабар два раза в день что бы спина не болела. Берегите себя и своих близких, здоровья всем.

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:52
В правительстве заявили о месячном запасе лекарств в регионах
"Правительство на другой планете живет, родной" (С)
Жаропонижающие есть кое-какие, антибактериальные - не знаю. А что происходит с остальными препаратами, вполне обычными? Которые тоже бывают нужны. Во многих аптеках нет элементарных простых лекарств.
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:52
Как мне сказала работница одной аптеки, власти обещавшие нам лекарства 1 числа, потом перенесли на 7ое число и до сих пор ничего не получили. Народ просто бурят обещаниями. Я градусник элементарный не могу найти в аптеках. Зато этот тепловизор ,,пистолет,, предлагают по 18000 тенге. Что за херня вообще?
 
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 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 17:50
Все лекарства находятся на складах ,,СК Фармация" распределение идёт только по крупным сетевым аптекам, а также ,,бобровым" кто башляет, а так же через связи.

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
 

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