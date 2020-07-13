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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:35

Просмотров: 655

В Казахстане создан сайт для регистрации умерших от коронавируса и пневмонии

На сайте родные умерших от коронавируса или пневмонии могут добавить данные о них. Таким образом создатели интернет-площадки намерены показать реальную картину смертности в стране.

фото из открытых источников
Очень долго в казахстанском обществе эпидемия была обезличена, казалось, что болезнь далеко и она мало кого коснется. В июне стало понятно, болезнь коснется не просто многих — почти всех. У коронавируса стало больше жертв, у них появились конкретные лица и имена.

Одновременно стало понятно, что официальная статистика по коронавирусу не отражает реальной картины происходящего в стране. Еще весной Минздрав стал вести два списка: погибших непосредственно от вируса и тех, кто был заражен, но умер от другой болезни. В июне причиной смерти все чаще становилась пневмония, - пишут в своем обращении к пользователям создатели сайта.

Органы здравоохранения утверждали, что у заболевших пневмонией отрицательные тесты на коронавирус, но сами заболевшие нередко сообщали, что тесты им не делали. Перестали делать тесты и умершим, из-за того, что это все сильнее задерживало похороны. Официальные данные по смертности от COVID-19 вызывают все больше вопросов, - говорится во вступительном обращении на сайте.

Поэтому мы запускаем ресурс. Тут близкие тех, кто умер от коронавируса/пневмонии, могут озвучить их имена. Вся информация будет проверена сотрудниками наших редакций, имена будут публиковаться только после промежуточной или полной верификации. Список будет открыт для всех. Umytpa с казахского переводится как «Не забывай». Мы убеждены, что погибшие не должны быть забыты.
Мы рассчитываем, что создание этого списка поможет понять масштаб эпидемии, через которую проходит Казахстан и все мы, - заключили создатели сайта.

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