Как вызвать помощь: Мобильные медицинские группы начали работать в Актау

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Жители Актау и Мунайлинского района могут воспользоваться помощью мобильных групп. Связаться с координатором мобильной группы можно по WhatsApp: 8 776 002 6109 (только для смс).
- Мы создали этот чат и будем сами регулировать мобильные группы. Это делается для того, чтобы видеть количество заявок в день. Если по каким-то причинам больной не смог записаться к своему участковому врачу, то он может написать на этот номер, указать данные и в случае необходимости ожидать медицинскую бригаду, - сообщили в управлении внутренней политики Мангистау.
При обращении необходимо указать:
1. ФИО, дата рождения;
2. Адрес по месту жительства;
3. Город/район, прикреплённая поликлиника;
4. Симптомы;
5. Контактные телефоны.
- Мы создали этот чат и будем сами регулировать мобильные группы. Это делается для того, чтобы видеть количество заявок в день. Если по каким-то причинам больной не смог записаться к своему участковому врачу, то он может написать на этот номер, указать данные и в случае необходимости ожидать медицинскую бригаду, - сообщили в управлении внутренней политики Мангистау.
При обращении необходимо указать:
1. ФИО, дата рождения;
2. Адрес по месту жительства;
3. Город/район, прикреплённая поликлиника;
4. Симптомы;
5. Контактные телефоны.