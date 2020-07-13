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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 21:50

Просмотров: 1246

Как вызвать помощь: Мобильные медицинские группы начали работать в Актау

Мобильные группы созданы на базе поликлиник по месту прописки. Воспользоваться их помощью можно, если не удалось связаться с участковым врачом. Об этом сообщили в управлении внутренней политики Мангистау.

фото из открытых источников
Жители Актау и Мунайлинского района могут воспользоваться помощью мобильных групп. Связаться с координатором мобильной группы можно по WhatsApp: 8 776 002 6109 (только для смс).

- Мы создали этот чат и будем сами регулировать мобильные группы. Это делается для того, чтобы видеть количество заявок в день. Если по каким-то причинам больной не смог записаться к своему участковому врачу, то он может написать на этот номер, указать данные и в случае необходимости ожидать медицинскую бригаду, - сообщили в управлении внутренней политики Мангистау.

При обращении необходимо указать:

1. ФИО, дата рождения;
2. Адрес по месту жительства;
3. Город/район, прикреплённая поликлиника;
4. Симптомы;
5. Контактные телефоны.



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Комментарии ( 3 )

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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 22:50
Цитата: 57250
А пенсионеры ,как писать будут. У которых есть, только проводной городской телефон?

Не только пенсионеры.
Жду когда окимат в репродукторы включит помилуй Господи нас грешных и спаси.
Конченные урки никогда не возьмут у больного, умирающего человека.
Их точно не помилуют, на небе другие прокуроры.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Neo_85
 57250 (Посетители) Сегодня, 22:36
А пенсионеры ,как писать будут. У которых есть, только проводной городской телефон?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 57250
  • Neo_85
 дорожник (Посетители) Сегодня, 22:28
Сегодня пытались вызвать скорую помощь пожилой женщине по номеру 103, ответил дежурный ЧС, который в свою очередь дал другой телефон, по которому ответили что нужно набирать 103. Круг замкнулся, пришлось ехать к доктору своим ходом с острой болью, там порекомендовали диклофенак и послали домой. С ужасом ждём очередного приступа

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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