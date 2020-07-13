Как вызвать помощь: Мобильные медицинские группы начали работать в Актау

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Жители Актау и Мунайлинского района могут воспользоваться помощью мобильных групп. Связаться с координатором мобильной группы можно по WhatsApp: 8 776 002 6109 (только для смс).



- Мы создали этот чат и будем сами регулировать мобильные группы. Это делается для того, чтобы видеть количество заявок в день. Если по каким-то причинам больной не смог записаться к своему участковому врачу, то он может написать на этот номер, указать данные и в случае необходимости ожидать медицинскую бригаду, - сообщили в управлении внутренней политики Мангистау.



При обращении необходимо указать:



1. ФИО, дата рождения;

2. Адрес по месту жительства;

3. Город/район, прикреплённая поликлиника;

4. Симптомы;

5. Контактные телефоны.