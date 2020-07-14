«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Июля
+28...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 411.66 KZT
  • €1 = 465.92 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 791

Здание Ассамблеи народа Казахстана в Актау переоборудовали в резервный стационар

В здании «Дома Дружбы» разместили 150 коек на случай существенного обострения эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил Ержан Кумискалиев, руководитель управления внутренней политики Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
В здании Ассамблеи народа Казахстана подготовили резервный стационар на 150 коек. Такое решение было принято на случай резкого обострения эпидемиологической ситуации в области.

- Здание закрыто. Прием пациентов в нем не ведется. Это резервный стационар. На сегодняшний день все имеющиеся провизорные центры справляются с нагрузкой, - отметил Ержан Кумискалиев.


Видео пользователей Сети.


Следует отметить, что причиной роста числа заболевших, по мнению руководителя странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль, является несоблюдение населением санитарных правил. Об этом она заявила в интервью сайту ООН.

- Нас очень тревожит поведение населения – после снятия карантина отнюдь не все соблюдают необходимые меры предосторожности, в том числе физическую дистанцию, особенно в семьях. Передача вируса происходит среди родственников, и это привело к увеличению общего числа заражений. Сильно возросла нагрузка на систему здравоохранения и ей необходима поддержка, – рассказала Кэролайн Кларинваль.

Она отметила, что и после того как в Казахстане ввели новые карантинные меры, число новых случаев продолжает расти с каждым днём. Об этом сообщает сегодня informburo.kz.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Vladimir7737
 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:56
Можно ещё в Культурном центре кровати поставить. Там музей Кекильбаева,библиотека и театр. Всё равно простаивают

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • zhanino
 makovka (Посетители) Сегодня, 12:53
Судя по видео, кровати разместили в зале со стеклянным потолком. Представьте, человек болеет, у него температура, дышать тяжело, а он лежит под прямыми лучами солнца. Ни дай бог туда или куда либо попасть....

И где перегородки между кроватями? Какой то палаточный городок для беженцев
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
МСМ-54 (Посетители) Сегодня, 12:42
А,что с теннисным залом, он тоже
в резерве на крайний случай или
уже функцианирует? Не хочется
верить, но говорят, что это был
фейк.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • дорожник
 mer (Посетители) Сегодня, 12:25
zhanino,Смысл дистанции в месте, где все болеют? Их можно штабелями размещать,один чёрт выживет тот,у кого иммунитет сильный.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сергей Владимиров
  • Erlan84
  • makovka
  • My_way
 zhanino (Посетители) Сегодня, 12:16
А где дистанция между кроватями, там даже 1 метра нет???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 11:57
Цитата: Ingul
Разум возобладал. Значит еще не все потеряно.
Хотелось бы верить в лучшее,но если там окажутся больные люди,то там они будут просто выживать,не больше.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • leo529
  • Сергей Владимиров
  • Vladimir7737
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:50
Разум возобладал. Значит еще не все потеряно. umnik
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика