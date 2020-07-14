Здание Ассамблеи народа Казахстана в Актау переоборудовали в резервный стационар

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
В здании Ассамблеи народа Казахстана подготовили резервный стационар на 150 коек. Такое решение было принято на случай резкого обострения эпидемиологической ситуации в области.
- Здание закрыто. Прием пациентов в нем не ведется. Это резервный стационар. На сегодняшний день все имеющиеся провизорные центры справляются с нагрузкой, - отметил Ержан Кумискалиев.
Следует отметить, что причиной роста числа заболевших, по мнению руководителя странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль, является несоблюдение населением санитарных правил. Об этом она заявила в интервью сайту ООН.
- Нас очень тревожит поведение населения – после снятия карантина отнюдь не все соблюдают необходимые меры предосторожности, в том числе физическую дистанцию, особенно в семьях. Передача вируса происходит среди родственников, и это привело к увеличению общего числа заражений. Сильно возросла нагрузка на систему здравоохранения и ей необходима поддержка, – рассказала Кэролайн Кларинваль.
Она отметила, что и после того как в Казахстане ввели новые карантинные меры, число новых случаев продолжает расти с каждым днём. Об этом сообщает сегодня informburo.kz.
- Здание закрыто. Прием пациентов в нем не ведется. Это резервный стационар. На сегодняшний день все имеющиеся провизорные центры справляются с нагрузкой, - отметил Ержан Кумискалиев.
Видео пользователей Сети.
Следует отметить, что причиной роста числа заболевших, по мнению руководителя странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль, является несоблюдение населением санитарных правил. Об этом она заявила в интервью сайту ООН.
- Нас очень тревожит поведение населения – после снятия карантина отнюдь не все соблюдают необходимые меры предосторожности, в том числе физическую дистанцию, особенно в семьях. Передача вируса происходит среди родственников, и это привело к увеличению общего числа заражений. Сильно возросла нагрузка на систему здравоохранения и ей необходима поддержка, – рассказала Кэролайн Кларинваль.
Она отметила, что и после того как в Казахстане ввели новые карантинные меры, число новых случаев продолжает расти с каждым днём. Об этом сообщает сегодня informburo.kz.