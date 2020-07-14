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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 778

Мангистауская область заняла предпоследнее место в рейтинге регионов по борьбе с CoViD-19

Министерство здравоохранения Республики Казахстан ежедневно проводит мониторинг по 17 индикаторам эффективности реализуемых в регионах мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мангистауская область заняла четвертое место из пяти, достигнув шести индикаторов из 17. Об этом сообщается на информационном портале Qazpulse.kz.

Иллюстративное фото
Для стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, как передает Qazpulse.kz, власти будут проводить мониторинг по 17 индикаторам эффективности мероприятий по регионам.

- Дополнительно было принято решение по включению еще четырех индикаторов, два из которых будут показывать работу акиматов с негативным отношением населения и снятию социальной напряженности посредством работы со СМИ, а также своевременности отработки жалоб населения. Другие два индикатора будут показывать работу по мониторингу лекарственных средств и работу единого дистрибьютора на заявки медицинских организаций, — сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Алексей Цой подчеркнул, что акиматам областей и городов республиканского значения необходимо проводить брифинги, пресс-конференции, распространять листовки в общественных местах, делать контент в мессенджерах Telegram и WhatsApp, вести разъяснительную работу в социальных сетях, а также «следить за тональностью публикаций в СМИ и социальных сетях».

- Их цель – не допустить повышения уровня негатива более 10% от всех публикаций, - добавил Алексей Цой.

Первое место, согласно рейтингу, заняли Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. В этих регионах достигнуты девять целевых индикаторов из 17.

Второе место занимает Шымкент и пять областей: Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Туркестанская и Актюбинская. У них по восемь индикаторов.

На третьем месте - Павлодарская, Костанайская и Кызылординская области, а также Алматы, достигнувшие семи индикаторов.

Карагандинская, Мангистауская, Алматинская области и Нур-Султан расположились на четвертом месте, достигнув шести индикаторов.

Последнее место в рейтинге занимает Атырауская область, которая выполнила пять индикаторов из 17.



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Комментарии ( 4 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 13:53
Надо одуванчик на место вернуть к гостинице,а то кто то демонтажем разгневал короновирусных богов.
 
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zhanino (Посетители) Сегодня, 13:53
А кто интересно оценивает? Сами себе?
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 13:50
Что то я не пойму, они что там озабочены каким-то рейтингами и индикаторами?
 
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  • leo529
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 13:44
надо же- у кого эти всякие рейтинги, подсчеты, индикаторы -является работой....приходя домой интересно- что эти "работяги" чувствуют?
 
 

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