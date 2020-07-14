Мангистауская область заняла предпоследнее место в рейтинге регионов по борьбе с CoViD-19

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Для стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, как передает Qazpulse.kz, власти будут проводить мониторинг по 17 индикаторам эффективности мероприятий по регионам.
- Дополнительно было принято решение по включению еще четырех индикаторов, два из которых будут показывать работу акиматов с негативным отношением населения и снятию социальной напряженности посредством работы со СМИ, а также своевременности отработки жалоб населения. Другие два индикатора будут показывать работу по мониторингу лекарственных средств и работу единого дистрибьютора на заявки медицинских организаций, — сообщил глава Минздрава на заседании правительства.
Алексей Цой подчеркнул, что акиматам областей и городов республиканского значения необходимо проводить брифинги, пресс-конференции, распространять листовки в общественных местах, делать контент в мессенджерах Telegram и WhatsApp, вести разъяснительную работу в социальных сетях, а также «следить за тональностью публикаций в СМИ и социальных сетях».
- Их цель – не допустить повышения уровня негатива более 10% от всех публикаций, - добавил Алексей Цой.
Первое место, согласно рейтингу, заняли Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. В этих регионах достигнуты девять целевых индикаторов из 17.
Второе место занимает Шымкент и пять областей: Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Туркестанская и Актюбинская. У них по восемь индикаторов.
На третьем месте - Павлодарская, Костанайская и Кызылординская области, а также Алматы, достигнувшие семи индикаторов.
Карагандинская, Мангистауская, Алматинская области и Нур-Султан расположились на четвертом месте, достигнув шести индикаторов.
Последнее место в рейтинге занимает Атырауская область, которая выполнила пять индикаторов из 17.
- Дополнительно было принято решение по включению еще четырех индикаторов, два из которых будут показывать работу акиматов с негативным отношением населения и снятию социальной напряженности посредством работы со СМИ, а также своевременности отработки жалоб населения. Другие два индикатора будут показывать работу по мониторингу лекарственных средств и работу единого дистрибьютора на заявки медицинских организаций, — сообщил глава Минздрава на заседании правительства.
Алексей Цой подчеркнул, что акиматам областей и городов республиканского значения необходимо проводить брифинги, пресс-конференции, распространять листовки в общественных местах, делать контент в мессенджерах Telegram и WhatsApp, вести разъяснительную работу в социальных сетях, а также «следить за тональностью публикаций в СМИ и социальных сетях».
- Их цель – не допустить повышения уровня негатива более 10% от всех публикаций, - добавил Алексей Цой.
Первое место, согласно рейтингу, заняли Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. В этих регионах достигнуты девять целевых индикаторов из 17.
Второе место занимает Шымкент и пять областей: Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Туркестанская и Актюбинская. У них по восемь индикаторов.
На третьем месте - Павлодарская, Костанайская и Кызылординская области, а также Алматы, достигнувшие семи индикаторов.
Карагандинская, Мангистауская, Алматинская области и Нур-Султан расположились на четвертом месте, достигнув шести индикаторов.
Последнее место в рейтинге занимает Атырауская область, которая выполнила пять индикаторов из 17.