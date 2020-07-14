Спасибо бизнесменам Мангистау! Бесплатные лекарства получили 1464 жителя Актау

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Лекарства были приобретены и доставлены из Астрахани на средства бизнесменов области.



- Для того, чтобы противостоять вирусу, в городе проводится работа по бесплатной раздаче лекарственных средств многодетным семьям и гражданам из социально уязвимых слоев населения, - отметили в центре общественных коммуникаций региона.



Необходимые медикаменты получили 313 многодетных матерей, 516 одиноких пенсионеров и инвалидов различных групп.



Лекарства доставили 555 жителям, получающим социальные выплаты, и 80 жителям, входящим в списки остронуждающихся граждан.



- В общей сложности гуманитарную помощь оказали 1464 жителям города, - добавили в ЦОК области.