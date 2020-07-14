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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 1951

Спасибо бизнесменам Мангистау! Бесплатные лекарства получили 1464 жителя Актау

Предприниматели региона на свои средства закупили лекарственные препараты, доставили их из Астрахани в Актау и раздали жителям из социально уязвимых слоев населения. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Лекарства были приобретены и доставлены из Астрахани на средства бизнесменов области.

- Для того, чтобы противостоять вирусу, в городе проводится работа по бесплатной раздаче лекарственных средств многодетным семьям и гражданам из социально уязвимых слоев населения, - отметили в центре общественных коммуникаций региона.

Необходимые медикаменты получили 313 многодетных матерей, 516 одиноких пенсионеров и инвалидов различных групп.

Лекарства доставили 555 жителям, получающим социальные выплаты, и 80 жителям, входящим в списки остронуждающихся граждан.

- В общей сложности гуманитарную помощь оказали 1464 жителям города, - добавили в ЦОК области.



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Комментарии ( 1 )

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Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 18:38
а бизнесменов до этого хотели оштрафовать или как?
 
 

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