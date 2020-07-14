В Актау прибыли специалисты Западно-Казахстанского медицинского университета

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В составе прибывшей бригады врачей: акушер гинеколог Бибгуль Каримсакова, гигиенист-эпидемиолог Акмарал Баспакова, невролог Динмухамед Аяганов, эпидемиолог Асем Ктабалиева, врач-биофизик Ануар Шайхин, специалист общественного здравоохранения Жансая Толубаева и другие.



- Наша основная миссия – проведение профилактической работы в период пандемии. В Актау мы увидели, что многие здесь не соблюдают меры, не носят маски. Между тем, ситуация сейчас остается сложной. Но пик заболеваемости, по прогнозам, ожидается осенью, поэтому мы должны сейчас активно проводить профилактическую работу. Важную роль также играет соблюдение правил здорового питания, употребление витаминов. Кроме этого, наши специалисты проводят консультации в детском отделении областной больницы и в Актауской городской поликлинике №2. Планируются встречи группы врачей с населением, выступление в СМИ, - прокомментировала Акмарал Баспакова.



По словам Акмарал Баспаковой, аналогичная группа врачей университета работает также в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.