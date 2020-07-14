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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:31

Просмотров: 1067

В Актау прибыли специалисты Западно-Казахстанского медицинского университета

В течение недели в Мангистауской области будет работать группа врачей Западно-Казахстанского медицинского университета им.М.Оспанова. Поездка проходит по поручению Министерства здравоохранения РК.

_фото из сети Интернет
В составе прибывшей бригады врачей: акушер гинеколог Бибгуль Каримсакова, гигиенист-эпидемиолог Акмарал Баспакова, невролог Динмухамед Аяганов, эпидемиолог Асем Ктабалиева, врач-биофизик Ануар Шайхин, специалист общественного здравоохранения Жансая Толубаева и другие.

- Наша основная миссия – проведение профилактической работы в период пандемии. В Актау мы увидели, что многие здесь не соблюдают меры, не носят маски. Между тем, ситуация сейчас остается сложной. Но пик заболеваемости, по прогнозам, ожидается осенью, поэтому мы должны сейчас активно проводить профилактическую работу. Важную роль также играет соблюдение правил здорового питания, употребление витаминов. Кроме этого, наши специалисты проводят консультации в детском отделении областной больницы и в Актауской городской поликлинике №2. Планируются встречи группы врачей с населением, выступление в СМИ, - прокомментировала Акмарал Баспакова.

По словам Акмарал Баспаковой, аналогичная группа врачей университета работает также в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.



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Комментарии ( 6 )

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babe (Посетители) Сегодня, 19:19
дорожник,
Вы думаете Западно-Казахстанский мед университет далеко ушёл от Есенова ? Наивные предположения.
 
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Земляк (Посетители) Сегодня, 18:35
Neo_85, Ну неужели в Актау гинеколога нет профессионала раз к нам даже такие врачи приезжают. Я понимаю что приезжают на борьбу с короной ну что бы для родов это глупость!
 
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  • Земляк
  • Neo_85
  • babe
 дорожник (Посетители) Сегодня, 18:27
В Актау прибыли специалисты Западно-Казахстанского медицинского университета
а мы им ,по обмену, спецов из Есенова

Жить нужно непременно хорошо
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 17:59
Земляк,
Ну знаешь роды откласть на время карантина думаю не получиться. И может она именно для работы инфицированных рожениц. Война войной а роды по расписанию.
 
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mer (Посетители) Сегодня, 16:32
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  • babe
 Земляк (Посетители) Сегодня, 16:12
прибывшей бригады врачей: акушер гинеколог Бибгуль Каримсакова Очень важный специалист в период пандемии! applause
 
 

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