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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:37

Просмотров: 4039

Жителей Мангистау просят помочь в приобретении кислородных концентраторов

Сбором средств на кислородные концентраторы занимается благотворительный фонд «Атадан Мирас». Представители фонда планируют закупить в Китае 100 кислородных концентраторов общей стоимостью 17 миллионов тенге. Об этом рассказал Дамир Тулегенов, директор благотворительного фонда «Атадан Мирас».

Иллюстративное фото из открытых источников
Жителей области просят помочь приобрести 100 кислородных концентраторов для больных пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Жителей Мангистау просят помочь в приобретении кислородных концентраторов

Жителей Мангистау просят помочь в приобретении кислородных концентраторов


Сбор средств на жизненно необходимое медицинское оборудование организовал благотворительный фонд «Атадан Мирас». Фонд планирует приобрести кислородные концентраторы по цене 170 тысяч тенге за единицу.

- В данный момент собрано уже 7 миллионов тенге. Требуется 10 миллионов. Концентраторы будем закупать на заводе в Китае. Правительство обещало организовать самолет из Гуанчжоу в Казахстан. Думаю, в течение недели кислородные концентраторы уже прибудут в область, - отметил Дамир Тулегенов.



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Комментарии ( 22 )

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None None (Посетители) Сегодня, 19:42
Все на наши деньги. Дайте, давайте поможем. А потом акимат отчитается что у нас все хорошо и всего хватает благодаря их правильной работе
 
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Dikaj (Посетители) Сегодня, 19:39
Позорище!!! Организовать перелёт из Китая в Актау есть средства , а почему нет денег на концентраторы?
 
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veselaya (Посетители) Сегодня, 19:35
valesa
Извиняюсь, не туда нажала, полностью согласна!
 
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  • Ну Ну
 Бага (Посетители) Сегодня, 18:50
А давайте чиновник, который хочет судиться с нашим народом за "асфальт", все деньги выигранные в процессе (а он выиграет, это же западло не выиграть в суде у собственного народа)передаст в благотворительный фонд.
вот это поступок неоднозначный... hammer
 
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  • babe
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 18:36
да пусть аким одну машину из автопарка продаст и подаст пример! джипов вон сколько имеют на балансе, да и любое такси акима повозит бесплатно, для рекламы. Пусть будут проще, и народ им поверит!
 
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  • Галина63
  • babe
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:23
Не дам не тиына,фонды все афелированны все под крышей акиматов наверняка.Шишь им без масла пусть курят адраспан,не верю им шарлатанам и аферистам.
 
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 RavIk (Посетители) Сегодня, 17:39
Никогда не дам денег фондам. Там столько же не целевых расходов как и в енпф.
 
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 valesa (Посетители) Сегодня, 17:11
Я в шоке! У наших "бизьнисьменов" нет 17 миллионов? Тот, кто хапал ртом и ж===ой, он как спит?
 
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 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 16:48
А вот это уже позор для властей
Насчастные 17млн - это копейки для бюджета
Кто мешает или кто мешал властям сделать закуп этого оборудования напрямую? Даже для местного бюджета это копейки, как капля в море...
Посл таких ситуаций нужно снимать с должностей людей, не на том месте они
 
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 Ccc (Посетители) Сегодня, 16:44
Где нефте миллиарды,..
 
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