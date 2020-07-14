Жителей Мангистау просят помочь в приобретении кислородных концентраторов

Жителей области просят помочь приобрести 100 кислородных концентраторов для больных пневмонией и коронавирусной инфекцией.Сбор средств на жизненно необходимое медицинское оборудование организовал благотворительный фонд «Атадан Мирас». Фонд планирует приобрести кислородные концентраторы по цене 170 тысяч тенге за единицу.- В данный момент собрано уже 7 миллионов тенге. Требуется 10 миллионов. Концентраторы будем закупать на заводе в Китае. Правительство обещало организовать самолет из Гуанчжоу в Казахстан. Думаю, в течение недели кислородные концентраторы уже прибудут в область, - отметил Дамир Тулегенов.