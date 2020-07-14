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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:23

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Онкологический диспансер в Мангистау начал переезд в новое здание центра

В Мангистауском областном онкологическом диспансере началась передислокация в здание нового центра. Пациенты уже размещены в палатах, продолжила работу поликлиническая служба. Об этом проинформировал Нурлан Джариев, руководитель медицинской организации, главный внештатный онколог региона.

В Актау начал работать онкоцентр. Фото автора
После передачи здания Мангистауской областной больницы под провизорный центр встал вопрос о судьбе пациентов онкодиспансера. Как известно, стационар диспансера занимал одно крыло больницы.

- Мы, конечно, заблаговременно продумывали возникновение такой ситуации. Учитывая, что строительные работы в новом центре практически завершены, было принято решение не направлять онкологических больных в частные медицинские организации, поскольку это уязвимая категория больных, а передислоцировать в здание центра. Пандемия не может отнять у больных права получать полноценное лечение в хороших условиях. При переезде мы не стали забирать мебель. В крыле больнице, которое наш стационар занимал ранее, а теперь переоборудован под провизорный центр, мы оставили 25 кроватей с постельными принадлежностями, более 20 единиц мебели и сплит-систем.

Хочу выразить благодарность главе региона, который оказывал и оказывает всемерную поддержку в вопросах строительства здания, оснащения медицинским оборудованием и поддержал решение о размещении онкологических больных в новом центре. Спасибо моему коллективу, военным, городским структурам, которые активно участвовали в переезде. Сейчас мы сумели развернуть 80 коек для больных химиотерапевтического профиля, паллиативного отделения, пациентов, получающих лучевую терапию и отделения реанимации. Обеспечение лекарствами составляет 95 процентов. Хочу также поблагодарить строителей, генерального подрядчика, заказчиков, спонсоров за огромный объем работы, - прокомментировал Нурлан Джариев.

По словам руководителя онкоцентра, организована также лаборатория, отделение госпитальной фармации, поликлиническая служба, подведены и действуют все коммуникационные системы. В ближайшее время будут подключены гистологическая лаборатория, хирургический блок. В пути находятся многофункциональные кровати европейского стандарта, цифровой маммограф с приставкой и томосинтезом, и другое оборудование. Для посетителей будет установлен дезинфекционный туннель с тепловизором, компьютерным наблюдением и автоматическим архивированием данных.

В настоящее время продолжается поэтапный ввод объекта в эксплуатацию.

Как заметил Нурлан Джариев, спектр специалистов центра расширится за счет новых кадров (в том числе, докторов наук), приезд которых ожидается до конца лета.

Руководитель медицинской организации подчеркнул, что для исключения случаев заражения коронавирусом при поступлении в центр пациенты должны иметь результат КТ и справку об отрицательном анализе на covid. Все сотрудники центра также проходят обследование на компьютерном томографе.



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Комментарии ( 1 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 19:38
Отдайте здание под провизорный центр,люди сейчас мрут как извиняюсь как мухи,а ваша онкология подождёт тем более вы в ней не петрите вовсе,все едут в Минск и 89% возвращаются живыми,а у вас какой процент похвалитесь. После смерти доктора Муратова мир его праху,онкологов в Актау нет и наверняка не будет. Только доктор с космической душой может быть онкологом,отдайте центр хотя бы на 6 месяцев пока людей ложить некуда.
 
 

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